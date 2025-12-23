Полиция Московской области начала проверку после появления в соцсетях видео с курьерами на электровелосипедах, перевозящими детей в термосумках для еды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На опубликованных в телеграм-каналах видео курьер в желтой форме сервиса доставки «Яндекс» подъезжает к зданию на электровелосипеде и достает из сумки на багажнике ребенка. Следом туда приехал еще один мужчина — не в униформе, но с прикрепленной к электровелосипеду желтой термосумкой, где также находился ребенок.

По данным телеграм-канала «112», курьеры попали на камеру около торгового центра «Выходной» в Люберцах.

Полицейские устанавливают личности нарушителей. Сообщений и заявлений в полицию по поводу перевозки детей курьерами не поступало, добавили в ведомстве.

Проверку также начала компания «Яндекс», сообщили в ее пресс-службе агентству «Москва». Там отметили, что термосумки предназначены только для доставки готовой еды и продуктов.

«Использование их не по назначению недопустимо и противоречит стандартам сервиса и требованиям безопасности», — сообщили в компании.

Если подтвердится, что люди на видео — курьеры-партнеры «Яндекса», к ним применят меры «в соответствии со стандартами сервиса», добавили в пресс-службе.

В начале декабря в Москве задержали курьера, который возил своего двухлетнего сына в коробе для еды, поскольку ребенка, по словам мужчины, было не с кем оставить. На доставщика составили протокол об административном правонарушении.

В компании Ozon, где работает курьер, сообщили, что в момент попадания на камеры видеонаблюдения сотрудник не выполнял доставку, а «поехал с ребенком по своим делам». Мальчик не пострадал. В сервисе пообещали провести с курьером «разъяснительную беседу о правилах поведения в рабочее время».