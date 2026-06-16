Утром в понедельник, 15 июня, в городе Бяла-Подляска на востоке Польши был застрелен 44-летний россиянин. По данным польских и российских СМИ, жертвой стал художник и акционист Семен Скрепецкий*, уехавший из России в 2021 году.

Стрельба произошла до 10 часов утра на улице Королевы Ядвиги. Нападавший открыл огонь по мужчине на парковке за торговыми павильонами у улицы Теребельской, после чего скрылся. Медики попытались спасти пострадавшего, однако тот скончался от полученных ранений.

«По словам свидетелей, прозвучало несколько выстрелов. Два из них попали в цель и оказались смертельными», — сообщил изданию Interia пресс-секретарь воеводской полиции в Люблине.

Полиция установила личность погибшего: им оказался 44-летний гражданин России, проживавший в Бяла-Подляске долгое время. Его имя официально не раскрывалось.

«Полиция ведет активные поиски преступника или преступников. Место происшествия оцеплено, и проводится его осмотр. Следователи собирают улики, допрашивают свидетелей», — заявил пресс-секретарь окружной прокуратуры в Люблине Марцин Козак.

«Хочу заверить, что полиция делает в этом деле все необходимое для задержания преступника. Ведется полицейская облава. В ее рамках проверяют транспорт, подпадающий под ориентировку, останавливают и проверяют подозрительных лиц, а также отрабатывают всю поступающую от граждан информацию», — добавил он.

В связи с инцидентом в Бяла-Подляске для всего личного состава городской полиции была объявлена тревога; на дорогах выставили блокпосты.

По неофициальным данным Polsat News, в течение дня по делу было задержано несколько человек, однако впоследствии всех отпустили. Представитель полиции Барбара Сальчиньска-Пырхла опровергла появившиеся в сети сообщения о второй жертве нападения. Правоохранители также предупредили, что разыскиваемый может быть вооружен.

По данным польского портала Onet и телеканала Polsat News, убитым является Семен Скрепецкий — художник-карикатурист, работавший в стиле неопримитивизма. По одним данным, его настоящее имя — Роберт Кузовков, по другим — Роберт Бурдай. Он родился в 1981 году на Алтае. Скрепецкий вел сатирический видеоблог на YouTube, а также записывал музыку в стиле трэп под псевдонимом MC Screp.

Бяла-Подляска расположена в Люблинском воеводстве в 40 километрах от границы с Беларусью. Некоторые польские СМИ сообщали, что предполагаемый убийца был задержан неподалеку от белорусского консульства, куда он, как утверждалось, побежал. Обстоятельства произошедшего и мотивы нападения на момент публикации остаются невыясненными. Были ли убийца и жертва знакомы — неизвестно.

Полиция обратилась к свидетелям и всем, кто располагает информацией по делу, с просьбой позвонить по номеру экстренной помощи 112 или в дежурную часть городского полицейского управления Бяла-Подляски.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что Скрепецкий прославился карикатурами в стиле примитивизма, песнями и акциями, направленными против властей РФ, а одним из самых его резонансных поступков стало публичное сожжение российского паспорта, снятое на видео. Вел видеоблог на YouTube, ставший площадкой для сатирического шоу, записывал для него же песни в стиле трэп под псевдонимом MC Screp.