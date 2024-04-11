Двое боевиков, которые планировали диверсии и теракты, ликвидированы в пригороде Нальчика в ходе контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

По данным комитета, «уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки» члены бандгруппы входили в состав международной террористической организации, «планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов» на территории Кабардино-Балкарии.

Также в НАК отметили, что контртеррористическая операция в республике завершена, на месте боя найдено автоматическое оружие и боеприпасы. Потерь среди силовиков нет, пострадавшие среди гражданских отсутствуют, добавили в комитете.

Утром 11 апреля Оперштаб Кабардино-Балкарии сообщил, что на части территории Нальчика и в Черекском районе региона был объявлен режим контртеррористической операции. В штабе уточнили, что КТО проводится на территориях садовых товариществ «Ветеран-1», «Дубки-1», «Дубки-2», «Каскад», «Мисхидж», «Намыс», «Насып», «Нива-2», «Нива-3», «Нур», «Отдых», «Ошхамахо», «Поляна» и «Сосруко».

Позже в НАК уточнили, что спецназ блокировал на территории садового товарищества в Нальчике боевиков, которые причастны к терроризму. В ответ на предложение сдаться они открыли огонь.

В конце марта в Дагестане во время КТО также задержали троих человек, которые, по данным НАК и местных властей, планировали теракты в Каспийске. При обыске у них дома обнаружили оружие, боеприпасы и самодельные бомбы. Позже в ФСБ уточнили, что задержанные боевики снабжали деньгами и оружием террористов, которые совершили нападение на «Крокус Сити Холл», а также «сами готовили теракт в месте массового пребывания людей в Каспийске».

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