В Пятигорске в результате взрыва с последующим пожаром в восьмиэтажном доме погибла женщина, еще три человека пострадали. Огонь потушили на площади 50 кв. м, сообщило ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел в жилом комплексе (ЖК) «Курортный». Как рассказали в МЧС, повреждены 22 квартиры в двух подъездах, эвакуированы 10 человек.

«По уточненным данным, в результате произошедшего пострадали четыре человека. Из них, к сожалению, один погиб по пути следования в больницу, один госпитализирован, еще двоим назначено амбулаторное лечение», — заявили в ведомстве.

Ранее глава региона Владимир Владимиров сообщил, что одна женщина погибла, еще одна пострадала, ее состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов уточнил, что женщину госпитализировали с ожогами.

Телеграм-канал Baza пишет, что один из пострадавших в реанимации. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

6 ноября глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при взрыве газа в жилой многоэтажке в Нововоронеже погиб один человек, четверо пострадали. Он отметил, что после этого в городе был введен режим ЧС.

В конце октября произошел взрыв газа в городе Черкесск (Карачаево-Черкессия). Как сообщило издание Инфо24, в результате инцидента под завалами погибли участник СВО, его мать и бабушка. В живых остались отец, брат и сестра военного.

В том же месяце в городе Кирсанов Тамбовской области из-за утечки газа произошел взрыв в жилом доме. Из-за него частично обрушились четвертый и пятый этажи. В МЧС России сообщили, что два человека погибли, еще двое пострадали.