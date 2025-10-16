В России предлагают запретить детям, людям в состоянии алкогольного опьянения и недееспособным гражданам выгуливать собак выше 30—40 см в холке. С поправками в законопроект, направленный на защиту населения от нападений собак, ознакомилась газета «Известия».

24 сентября Госдума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий выгуливать потенциально опасных собак детям до 16 лет и гражданам в состоянии алкогольного опьянения, однако попросила депутатов доработать инициативу.

Кабмин в отзыве, в частности, говорил, что опасными для жизни и здоровья граждан могут быть все крупные собаки, обладающие большой физической силой.

Депутат Александр Спиридонов («Единая Россия») отметил, что рабочая группа подготовила несколько поправок. Так, предлагается расширить список лиц, которым нельзя выгуливать собак выше определенного роста — от 30 до 40 см в холке.

Помимо детей и нетрезвых граждан, в этот перечень могут включить также недееспособных лиц.

Отдельно Спиридонов уточнил, что детям до 14 лет предлагают запретить выгул собак выше 30 см, подросткам до 16 лет — выше 40 см.

В другой части поправок речь идет об обновлении перечня потенциально опасных пород. По словам Спиридонова, в него предлагается включить ротвейлеров, алабаев, немецких овчарок, хаски, доберманов и бультерьеров.

Спиридонов уточнил, что есть еще одна поправка, которая не прописана в документе, отправленном в кабмин. Она предлагает включить в список опасных собак тех, у которых мощное сжатие челюсти.

За нарушение новых правил предусматривается штраф. По словам депутата, уже подготовлены предложения о внесении соответствующих изменений в КоАП РФ. Меры взыскания будут установлены после принятия инициативы во втором чтении, добавил парламентарий.

Ранее председатель рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения домашних животных, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила ввести уголовное наказание за нарушение порядка обращения с домашними животными. По ее словам, прежде всего, следует повысить административные штрафы.