Ввести уголовное наказание за нарушение порядка обращения с домашними животными предложила председатель рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения домашних животных, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

«Должно быть обязательно уголовное наказание не только в случае гибели человека, но и в том случае, когда не исполняются нормы закона о порядке выгула животных и речь идет вообще — за нарушение порядка обращения с животными, независимо пока еще от видов этих нарушений», — сказала в беседе с RTVI Останина.

Однако, она считает, что прежде всего, следует повысить административные штрафы.

«Мы еще и в Кодекс об административных правонарушениях не внесли изменения об увеличении административных штрафов. Давайте посмотрим, как это работает, потом уже будем двигаться дальше. Хотя я согласна, вводить уголовную ответственность надо», — сказала парламентарий.

При этом она отказалась говорить о возможных сроках за нарушения.

«Это преждевременно, мы не обсуждали. Давайте не будем пугать наше общество, потому что у нас и так любые попытки упорядочить наше законодательство, внести изменения, людей защитить и самих животных защитить от людей недобросовестных оно вызвало такие кривотолки и такие спекуляции в обществе, что любая инициатива, которая пока еще не оформлена юридически, мне кажется, что она вызовет большие опасения в нашем обществе», — пояснила Останина.

В России действуют штрафы за нарушение требований к содержанию домашних животных. Согласно КоАП, гражданам грозит штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц штраф составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Требования к содержанию домашних животных определены в статье 13 закона №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В частности, к ним относятся: содержание животных, в том числе в многоквартирных домах; правила выгула домашних животных; правила выгула потенциально опасных собак; использование домашних животных в коммерческих целях. Там также речь идет об обязанности владельцев обеспечивать уборку экскременты животного в местах общего пользования.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым вводится запрет на выгул собаки потенциально опасной породы «лицами, не достигшими возраста 16 лет, без законных представителей, а также лицами, находящимися в состоянии опьянения (наркотического, алкогольного), независимо от мест выгула».