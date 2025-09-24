Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект, запрещающий детям и пьяным выгуливать собак опасных пород, передает корреспондент RTVI. Законопроект поддержали 395 депутатов.

Законопроект устанавливает запрет на выгул потенциально опасной собаки «лицами, не достигшими возраста 16 лет, без законных представителей, а также лицами, находящимися в состоянии опьянения (наркотического, алкогольного), независимо от мест выгула», следует из документа.

Исключение делается для случаев, если «потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании».

Перечень потенциально опасных пород собак утвержден постановлением правительства России от 29 июля 2019 г. № 974, всего в перечень включено 12 пород собак и гибриды: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, Булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и их метисы. Перечень был утвержден в 2019 год и, по мнению некоторых депутатов, уже устарел.

«Вы их видели вообще на улицах — потенциально опасные породы собак. Вообще породы-то все эти знают или нет? Наверное, только специалисты. В этом перечне нет алабаев, ротвейлеров, американских бультерьеров, хаски. Между прочим, хаска съела лицо ребенку, такса съела в Красноярске двухмесячного ребенка — вообще заживо сжевала. Правительство соглашается с нами, но Министерство внутренних дел вполне резонно говорит, а может вообще не расширять этот список пород особо опасных собак, а вообще животные представляют потенциальную опасность, и с этим тоже, наверное, можно согласиться, но при этом послушаем, что предложит правительство ко второму чтению законопроекта», — рассказала глава рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения домашних животных, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина на заседании.

При этом сейчас уже установлен запрет на выгул собаки потенциально опасной породы без намордника и поводка независимо от места выгула, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного. Кроме того, дополнительные ограничения установили регионы своими законами.

Законопроект внесли в Госдуму депутаты рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения домашних животных.

«У нас на очереди следующий законопроект — о единой службе экстренной 112. Пожалуйста — вызвали специалистов по отлову, собак разместили, отдали этим специалистам. То есть вопросы эти технические, они организационно решаемы уже сегодня», — пояснила Останина.

Штрафы за нарушения правил содержания и выгула надо повышать, заявил во время обсуждения первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Сейчас если по вине владельца будет совершено нападение, то у нас за это предусмотрена ответственность. Мы с вами голосовали за эту поправку в КОАП. И у нас есть статья причинение вреда по неосторожности, смерти по неосторожности. Это уже уголовные статьи, по которым в том числе есть реальные сроки. Если вдруг, не дай Бог, эта собака кого-то загрызла по недосмотру владельца, это уже будет его ответственность, если он нарушил вот этот порядок», — сказал Бурматов.

Согласно КоАП, за нарушения правил выгула и содержания собак россиянам грозит штраф до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 15 тыс. рублей

Во время обсуждения Останина заявила, что должно быть «обязательно уголовное наказание не только в случае гибели человека, но и в том случае, когда не исполняются нормы закона о порядке выгула животных».

Парламентарии также намерены ввести запрет на посещение с собаками магазинов, кафе и ресторанов, медицинских и образовательных организаций, учреждений культуры.

«Законопроект был представлен на рабочей группе с просьбой направить свои предложения в текст. Следующее заседание запланировано на 12 октября. До этого мы отработаем замечания и предложения, если они будут, и будем вносить в Государственную думу», — пояснила RTVI Останина.

Рабочая группа также предлагает установить предельное количество питомцев в квартирах — исходя из возможности владельца обеспечить животным условия, соответствующие ветеринарным нормам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.