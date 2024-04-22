Издательство АСТ объявило об остановке продаж трех книг из-за содержания, которое может быть воспринято как пропаганда нетрадиционных отношений и предпочтений (ст. 6.21. КоАП РФ). Среди этих книг: роман Владимира Сорокина «Наследие», «Дом на краю света» Майкла Каннингема и «Комната Джованни» Джеймса Болдуина.

Согласно заявлению АСТ, Экспертный центр при Российском книжном союзе, проведя экспертизу этих произведений по запросу издательства, обнаружил в них «информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством» России. Теперь книги должны быть изъяты из продажи, говорится в сообщении пресс-службы АСТ.

Электронные версии произведений также будут недоступны для продажи.

Импринт АСТ — издательство Corpus, выпускавшее в том числе «Наследие» Сорокина, отметило, что читателей этого романа, а также произведений Каннингема и Болдуина было много.

«Комментировать тут особенно нечего, вы и сами все знаете и понимаете», — говорится в посте издательства Corpus.

В январе 2024 года группа общественников направила в Следственный комитет обращение с просьбой проверить роман «Наследие» Сорокина на пропаганду ЛГБТ* и насилия над детьми.

В редакции АСТ тогда заявили, что не считают книгу пропагандой нетрадиционных ценностей, а издательство — нарушающим российский закон, поскольку произведение сопровождает маркировка 18+. Тем не менее в АСТ решили направить роман на «независимую экспертизу».

Сам Владимир Сорокин отверг обвинения в порнографии, пропаганде ЛГБТ* и насилии над детьми в книге. Он назвал жалобы на свой роман «шумихой, поднятой группой доносчиков» и сравнил это с подобной попыткой запретить его другое произведение — «Голубое сало» в 2002 году.

«Наследие» Сорокина опубликовали в конце 2023 года. Роман завершает трилогию о докторе Платоне Гарине, куда входят также повесть «Метель» и роман «Доктор Гарин». В «Наследии» действие разворачивается в постапокалиптическом будущем — после ядерной войны. Сюжет строится вокруг Транссибирского экспресса, который вместо угля топят человеческими телами.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений», педофилии, распространения информации об ЛГБТ* и смене пола среди россиян всех возрастов.

Подобная информация запрещена к распространению в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. 30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

*движение признано в России экстремистским и запрещено