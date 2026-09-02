Утверждения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что РЖД «токсичны» для республики не имеют отношения к реальности, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Его слова приводит ТАСС.

«Нам Никол Воваевич говорит, что якобы «Российские железные дороги» в силу каких-то санкционных причин являются токсичными для Армении, но «Российские железные дороги» осуществляют поставки грузов через российскую территорию — транзитных грузов, — допустим, в Европу, и [никто] ни о какой токсичности или санкционности в отношении «Российских железных дорог» вопросов не поднимает, кроме Пашиняна», — сказал Оверчук.

Он также рассказал, что Ереван не обсуждал с Москвой вопрос передачи концессии Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД). Официальных запросов по этому поводу не поступало, уточнил вице-премьер.

В конце августа Пашинян призвал Россию «проявить гибкость» и продать другой стране право управления ЮКЖД. По его словам, в противном случае Ереван рискует «упустить историческую возможность» интегрировать ее в международную железнодорожную сеть. В числе стран, которым можно продать концессию, армянский премьер называл Казахстан, ОАЭ и Катар.

Как объяснял Пашинян, в рамках проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP) «некоторые силы» предлагают прокладывать железную дорогу между Нахичеванью и основной территорией Азербайджана в обход Армении, поскольку ее железными дорогами управляет Россия.

Глава РЖД Олег Белозеров заявил, что российская сторона намерена продолжать исполнять взятые на себя обязательства по железнодорожной концессии с Арменией.

«Если будут какие-то другие решения, «Российские железные дороги» принадлежат полностью государству, здесь на уровне правительств могут пройти переговоры и, соответственно, могут определяться условия по разным действиям с концессией. Все в рамках договорных обязательств», — отметил он.

До этого Белозеров говорил, что РЖД вправе ожидать возврата инвестиций в случае изменения условий или прекращения железнодорожной концессии с Арменией. По его словам, инвестиции из средств РЖД и доходов ЮКЖД в период с 2008 по 2025 год составили около $396,3 млн.