Заявление вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова, призвавшего Москву «заниматься своими внутренними делами», вызывает недоумение. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
«Я противник того, чтобы по поводу любого происшествия сразу начинать разговаривать в такой тональности. То, что было сделано этим как бы учителем, это как минимум правонарушение, может быть и больше. То, что говорит вице-спикер, как минимум вызывает недоумение», — сказал сенатор, комментируя заявления сторон на фоне скандала с учительницей, избившей школьника за использование русского языка.
По мнению Климова, есть огромное количество желающих обострить отношения между Центральной Азией и Россией, и подобные инциденты — «питательная почва для этого».
«Я не думаю, что эта учительница, которую учителем трудно назвать после этого, думала о каких-то геополитических историях. Скорее всего, сказывается какой-то бытовой фактор. Так что давайте посмотрим, каким образом по официальным каналам мы сможем этот вопрос урегулировать», — добавил сенатор.
Накануне вице-спикер узбекистанского парламента Алишер Кадиров призвал МИД России «заниматься своими делами», комментируя реакцию Москвы на скандал с учительницей, избившей школьника за использование русского языка в одной из школе Ташкента. До этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва требует от Узбекистана разъяснений по поводу этого инцидента.
В свою очередь в узбекистанском МИДе заявили, что «вопросы, связанные с регулированием сферы государственного языка, являются исключительной прерогативой внутренней политики государства и не приемлют вмешательства».
На фоне обмена публичными заявлениями между Москвой и Ташкентом МИД России сделал представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову, сообщили RTVI во внешнеполитическом ведомстве 26 сентября. На следующий день узбекистанский министр иностранных дел Бахтиер Саидов сообщил, что встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где стороны обсудили важность невмешательства стран во внутренние дела друг друга.
«Обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия. Мы договорились продолжать наш постоянный диалог в духе союзничества», — отметил Саидов.