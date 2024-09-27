Заявление вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова, призвавшего Москву «заниматься своими внутренними делами», вызывает недоумение. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«Я противник того, чтобы по поводу любого происшествия сразу начинать разговаривать в такой тональности. То, что было сделано этим как бы учителем, это как минимум правонарушение, может быть и больше. То, что говорит вице-спикер, как минимум вызывает недоумение», — сказал сенатор, комментируя заявления сторон на фоне скандала с учительницей, избившей школьника за использование русского языка.

По мнению Климова, есть огромное количество желающих обострить отношения между Центральной Азией и Россией, и подобные инциденты — «питательная почва для этого».

«Я не думаю, что эта учительница, которую учителем трудно назвать после этого, думала о каких-то геополитических историях. Скорее всего, сказывается какой-то бытовой фактор. Так что давайте посмотрим, каким образом по официальным каналам мы сможем этот вопрос урегулировать», — добавил сенатор.