Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил польскому генералу Раймунду Анджейчаку о разделах Польши, призвав его «не будить зверя». Так он отреагировал на слова Анджейчака о планах ударить по Санкт-Петербургу в случае нападения на Литву.

«Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Анджейчак — бывший начальник Генштаба Польши — на этой неделе пригрозил ударом по Санкт-Петербургу в случае гипотетической атаки России на страны Прибалтики — например, на Литву. По его словам, «незамедлительный ответ» последует уже в первую минуту такого нападения — будет атакован «непосредственно Петербург».

Президент США Джо Байден в декабре прошлого года предупреждал, обращаясь к Конгрессу, что Россия не намерена «останавливаться на Украине» и может в дальнейшем вторгнуться в одну из стран НАТО. По его словам, это втянет в военный конфликт и США.

Президент России Владимир Путин после этого заявил, что президент Соединенных Штатов, которые являются «хозяевами НАТО», в действительности понимает, что у России «нет никаких резонов» воевать с этим альянсом. Путин выразил уверенность, что у Москвы нет проблем со странами НАТО, но те «искусственно создают проблемы, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь».

В июне Путин назвал «бредом собачьим» утверждения о том, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО. Глава государства назвал «тупыми как стол» тех, кто выдвигает подобные теории, заявив, что они «совсем сбрендили».