Правительство России учредило стипендию имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Новые стипендии начнут назначать с 1 сентября 2025 года.

«С 1 сентября 2025 года студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени В.В.Жириновского», — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства.

Ежегодно будут назначаться 20 стипендий, которые будут выплачиваться в течение одного года:

— 10 стипендий в размере 15 тыс. рублей в месяц для студентов,

— 10 стипендий в размере 20 тыс. рублей в месяц для аспирантов.

Стипендии будут назначаться по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты Минобрнауки. Чтобы претендовать на их получение, кандидаты по итогам аттестаций должны иметь оценки «отлично» и «хорошо». Кроме того, от них требуются публикации в научных изданиях и участие в конференциях.

«Также во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы или его победа во всероссийском или международном конкурсе», — отмечается в сообщении в телеграм-канале кабмина.

Минобрнауки предложило учредить стипендию имени Жириновского в январе. Чтобы стать кандидатом на ее получение, нужно обучаться по направлениям «Востоковедение и африканистика» или «Государственное и муниципальное управление», либо по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальностям «Государственное ‎и муниципальное управление» или «Государственное управление ‎и отраслевые политики», говорится в проекте постановления правительства.

В числе требований к кандидатам в документе указывались отсутствие оценок «удовлетворительно» по итогам сессий и академической задолженности, а также наличие международной или всероссийской награды ‎за результаты научной деятельности.

Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Впоследствии ЛДПР возглавил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году юбилея основателя ЛДПР.