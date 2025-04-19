Правительство России учредило стипендию имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Новые стипендии начнут назначать с 1 сентября 2025 года.
«С 1 сентября 2025 года студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени В.В.Жириновского», — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства.
Ежегодно будут назначаться 20 стипендий, которые будут выплачиваться в течение одного года:
— 10 стипендий в размере 15 тыс. рублей в месяц для студентов,
— 10 стипендий в размере 20 тыс. рублей в месяц для аспирантов.
Стипендии будут назначаться по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты Минобрнауки. Чтобы претендовать на их получение, кандидаты по итогам аттестаций должны иметь оценки «отлично» и «хорошо». Кроме того, от них требуются публикации в научных изданиях и участие в конференциях.
«Также во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы или его победа во всероссийском или международном конкурсе», — отмечается в сообщении в телеграм-канале кабмина.
Минобрнауки предложило учредить стипендию имени Жириновского в январе. Чтобы стать кандидатом на ее получение, нужно обучаться по направлениям «Востоковедение и африканистика» или «Государственное и муниципальное управление», либо по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальностям «Государственное и муниципальное управление» или «Государственное управление и отраслевые политики», говорится в проекте постановления правительства.
В числе требований к кандидатам в документе указывались отсутствие оценок «удовлетворительно» по итогам сессий и академической задолженности, а также наличие международной или всероссийской награды за результаты научной деятельности.
Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Впоследствии ЛДПР возглавил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году юбилея основателя ЛДПР.
Жириновский в 1970 году окончил Институт восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова (сейчас — Институт стран Азии и Африки) по специальности «Турция и турецкий язык», а в 1977-м — вечернее отделение юрфака МГУ по специальности «юрист». В 1988 году получил степень доктора философских наук.