В России проходят пикеты в память о Навальном. Что известно

После появления новостей о смерти оппозиционера Алексея Навального в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, в городах России начались акции в его память. RTVI рассказывает об акциях и одиночных пикетах, участники которых выразили свои соболезнования в связи со смертью Навального.

Москва

Стихийная акция памяти оппозиционера Алексея Навального проходит в центре российской столицы примерно с 17:00 мск. Москвичи возлагают цветы у Соловецкого камня на Лубянке — памятника жертвам политических репрессий. Как пишет «Коммерсант», полицейские разрешают людям подходить к камню только со стороны Лубянского проезда и просят «не задерживаться».

По данным СМИ, задержаны около десяти человек, среди них, в частности, молодой человек, который вышел в одиночный пикет с плакатом к Соловецкому камню. По словам полицейских, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил телеграм-канал RusNews.

В ходе аналогичной акции у Стены скорби в Москве задержали девушку, вышедшую в одиночный пикет с плакатом, на котором было написано «Сегодня умер Алексей Навальный». По сообщению русской службы «Би-би-си», ее доставили в ОВД «Красносельский».

Санкт-Петербург

В Петербурге акция памяти Навального проходит у памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной напротив тюрьмы «Кресты». По информации «Новой газеты», собравшихся пытались разогнать полицейские, но люди все равно шли к мемориалу с цветами. Задержаны по меньшей мере 20 человек, в том числе числе фотограф издания. По данным «Ротонды», в городе задержано 30 человек, пришедших почтить память Алексея Навального.

Нижний Новгород

Несколько человек задержали на месте гибели журналистки Ирины Славиной, которая осенью 2020 года совершила самоубийство у здания МВД. По данным «ОВД-Инфо»*, в городе задержаны как минимум 11 человек, в том числе те, кто возлагал цветы в память о Навальном у Нижегородского государственного академического театра драмы им. Горького.

Среди задержанных — учитель Илья Мясковский, по информации Sota, оштрафованный на 250 тыс. рублей по делу о повторной дискредитации российской армии.

Мурманск

В Мурманске полицейские задержали местную жительницу, вышедшую с плакатом в одиночный пикет, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». По словам ее адвоката, вечером девушку отпустили из отдела полиции с предостережением, пишет «ОВД-Инфо*».

Новосибирск

В Новосибирске девушка вышла в одиночный пикет к памятнику жертвам политических репрессий с плакатом, на котором было написано «Кто следующий?», сообщил телеграм-канал «Сибирский экспресс». Вскоре после этого сотрудники полиции оцепили памятник. По их словам, это решение было принято после поступления сообщения о минировании.

Краснодар

После новостей о смерти Навального в социальных сетях Краснодара стали распространяться сообщения о том, что пикет в его память планируется провести у Чистяковской рощи, пишет «Коммерсантъ». Мэрия города опубликовала официальное сообщение, в котором сообщила, что в городе не планируется проведения официальных публичных мероприятий и напомнила о штрафах за участие в несанкционированных митингах.

Смерть Навального

Представители управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили 16 февраля о том, что Алексей Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, после чего потерял сознание и скончался. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» не смогли его реанимировать.

По предварительным данным, смерть могла наступить в результате оторвавшегося тромба, сообщает RT со ссылкой на источник. После появления сообщений о том, что отец Навального подтвердил его смерть, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш* заявила, что его родственники не давали подобных комментариев.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в настоящий момент сотрудники ФСИН «занимаются всеми проверками, выяснением» обстоятельств смерти оппозиционера. В частности, в ИК-3 была направлена комиссия ФСИН, а Следственный комитет сообщил, что в отношении колонии началась процессуальная проверка.