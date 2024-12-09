Российская армия наступает в Курской области, сообщил «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, перед военнослужащими стоит задача в максимально коротки сроки «уничтожить противника», сохранив при этом состав.

«Это самая главная задача, которая на сегодняшний день стоит», — подчеркнул Швыткин.

По его словам, тактика российских солдат меняется в зависимости от погодных условий и методов ведения боев, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Эти все моменты мы активно используем в рамках проведения соответствующих мероприятий в Курской области. В настоящее время идут наступательного характера мероприятия. Руководствуемся мы прежде всего тем, чтобы освободить наши территории», — заключил он.

Президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области 5 декабря, отметив, что в регионе «востребовано кризисное управление». Глава государства обратил внимание, что депутат ранее работал советником главы Росгвардии и имеет «хорошие наработки» и отношения в исполнительных органах власти.

Из указа Путина о назначении Хинштейна главой Курской области следовало, что Алексей Смирнов, до этого руководивший регионом, подал в отставку по собственному желанию. Сам Смирнов сообщил, что переходит на новое место работы «по решению руководства».

Официальному представителю кремля Дмитрию Пескову задали вопрос, означает ли назначение Александра Хинштейна на пост врио губернатора Курской области, что развязка ситуации в регионе близка. В ответ он заявил: «Ситуация близка к развязке. Время нам покажет, насколько. <…> Эта развязка будет обязательно, ситуация будет нормализована. Но задачи надо решать уже сегодня».

Песков уточнил, что перед Хинштейном стоят задачи по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы, обеспечению всех потребностей жителей Курской области. После того как проблемы в регионе закончатся, нужно будет «очень быстро» заниматься его восстановлением и обеспечить возвращение людей, отметил представитель Кремля.