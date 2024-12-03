Военные ВСУ в Курской области получили приказ удерживать территории до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в январе 2025 года. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на украинских военнослужащих, общение с которыми проходило через Telegram.

Один из собеседников телерадиокорпорации назвал «лишь вопросом времени» возвращение Курской области под контроль российских войск. По его словам, ВСУ отступают и эта тенденция сохранится.

«Ситуация ухудшается с каждым днем <…> Мы не видим цели. Наша земля не здесь», — приводит «Би-би-си» слова украинских бойцов.

Они жалуются на «колоссальную» усталость, отсутствие ротации, тяжелые погодные условия и хронический недосып. Военные признают, что первоначальная цель операции ― отвлечь российские войска от наступления в Донбассе — не была достигнута. По их словам, теперь приказ заключается в удержании территории.

«Главная задача, которая стоит перед нами, — удержать максимальную территорию до инаугурации Трампа и начала переговоров, чтобы потом обменять ее на что-то. Никто не знает, на что», — рассказал «Би-би-си» один из служащих ВСУ.

При этом с удержанием территории «не все гладко», отметил другой военный. Разрешение со стороны США, Великобритании и Франции применять дальнобойное оружие для ударов по целям в России не слишком подняло моральный дух в ВСУ, отмечается в материале.

«Никто не сидит в холодном окопе и не молится о ракетах. Мы живем и сражаемся здесь и сейчас. А ракеты летят где-то в другом месте», — говорит один из собеседников «Би-би-си».

Опрошенные телерадиокомпанией бойцы также заявили, что не сталкивались с солдатами из КНДР, о якобы присутствии которых в Курской области писали западные СМИ. «Очень трудно найти в курском лесу корейца, особенно его его там нет», — цитирует «Би-би-си» одного из военных.

CNN после беседы с несколькими участниками вторжения в Курскую область приводит похожую картину. Командир подразделения 225-го штурмового батальона ВСУ Александр (его фамилия не приводится) рассказал телеканалу, что его подразделение не покидало линию фронта восемь месяцев, при этом участвовало в тяжелых боях в Бахмуте (Артемовске), Авдеевке и Часовом Яре. На момент разговора с журналистами бойцы не спали трое суток. Военный также заявил об отсутствии каких-либо признаков северокорейских солдат в Курской области.

Рассуждая о роли курской операции ВСУ в контексте возможных мирных переговоров, CNN предполагает, что украинским войскам придется удерживать позиции в регионе «по меньшей мере до весны».

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Курской области окружены и заблокированы, а стабильное управление украинскими войсками в регионе потеряно. В начале ноября Путин выразил уверенность, что Курская область будет зачищена от ВСУ. The Telegraph писала со ссылкой на мнение союзников по НАТО, что Россия намерена вернуть Курскую область под полный контроль до инаугурации Трампа 20 января.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» усомнился, что ВСУ смогут долго удерживаться в Курской области. По его мнению, с военной точки зрения «там практически все решено».

«Они несут критические потери, выбита техника, практически изолированы районы расположения частей, сорваны ротации, логистика не позволяет ввиду распутицы и больших потерь восстанавливать боеспособность», — перечислил Матвийчук.

Он предположил, что, удерживая свои войска в Курской области, Киев хочет «в угоду США создать политический и информационный шум <…> и на основе этого попытаться предложить Трампу какую-то новую игру».