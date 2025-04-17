Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривая спор Минпромторга и разработчика лекарственных препаратов, пришел к выводу о создании в России препарата от онкологии, который не имеет аналогов в мире. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания», — сказано в постановлении суда.

В документе говорится, что препарат «Афотид» уже применяется для лечения онкологических заболеваний на добровольцах, его безопасность доказана, что подтверждается документами, представленными в материалы дела.

В суде отметили, что клинические исследования этим препаратом разрешено проводить в семи центрах.

Минпромторг в своем иске к подмосковному ООО «Лина М» потребовал расторгнуть госконтракт с ответчиком от 2014 года стоимостью 150 млн рублей на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Трансфер зарубежных разработок инновационного лекарственного средства белково-векторной доставки актиномицинового ряда для лечения онкологических заболеваний».

Также истец попросил суд взыскать с ООО «Лина М» более 117 млн рублей неотработанного аванса и более 80 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

По словам истца, просрочка выполнения четвертого этапа НИОКР, который включает клинические испытания, превысила 6 лет, и в целом, по мнению Минпромторга, «цель НИОКР не достигнута, отсутствует результат работ, имеющий потребительскую ценность для заказчика».

Арбитражный суд Москвы в ноябре принял сторону Минпромторга и взыскал с ответчика более 117 млн рублей неосновательного обогащения, отказав во взыскании процентов. Это решение было обжаловано обеими сторонами, и апелляционная инстанция сократила взыскание до 14 млн рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с тем, что задержка разработки произошла по объективным причинам, в том числе таким как пандемия и санкции.

В феврале 2024 года, выступая на Форуме будущих технологий, президент России Владимир Путин сообщил, что ученые подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против опухолей — и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Неоантигенные вакцины — препараты переменного состава, не поддающиеся стандартным процедурам регистрации. Еще недавно врачи не могли их использовать для лечения.

Один из их разработчиков онковакцины, замдиректора Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина ФМБА России Василий Лазарев сообщил RTVI, что такой препарат не будет лекарством для избранных, его стоимость вряд ли превысит 200 тыс. рублей. По словам разработчика, стоимость создания вакцин может снижаться по мере удешевления материалов и разработки отечественных приборов.

В январе директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург говорил, что разрешение на применение онковакцины, по предварительному плану, будет получено в августе, а в сентябре этим препаратом начнется лечение первых пациентов.