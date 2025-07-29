В результате атаки беспилотников украинской армии в ночь на 29 июля по Сальску Ростовской области повреждения получили 54 квартиры, 11 частных и 10 многоквартирных домов, а также несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его информации, жертвами налета дронов стали три человека — гражданский и двое военнослужащих инженерных войск Росгвардии. Врио главы Ростовской области заявил о назначении компенсационных выплат родственникам погибших.

Слюсарь также сообщил, что провел личную встречу с жителями поврежденного при взрыве многоквартирного дома. Он отметил, что все обследования повреждений должны быть завершены в трехдневный срок, а компенсации за утраченное имущество — выплачены в течение максимум двух недель. В первую очередь восстановительные работы начнутся в наиболее пострадавших жилых помещениях. Для оценки ущерба будут созданы несколько групп, которые будут работать параллельно.

Атака имела последствия и для транспортной инфраструктуры — обломки сбитого БПЛА, упав на станции Сальск, нарушили работу контактной сети и стали причиной пожара в стоявшем на рельсах товарном поезде. Пассажирский поезд своевременно отогнали от опасной зоны, однако в двух его вагонах от удара беспилотника оказались разбиты окна. Жертв среди пассажиров удалось избежать.

Железнодорожное сообщение через станцию Сальск возобновилось в обе стороны после 12:00. Как сообщили в РЖД, инцидент с беспилотником вызвал задержку 18 составов, при этом некоторые поезда задержались до семи часов.

Кроме того, в результате удара беспилотников по Орловскому району Ростовской области пострадала энергоподстанция. По данным главы региона, в микрорайоне Новосальск города Сальска к концу дня 29 июля около 3 000 человек продолжали оставаться без света.

«Идут восстановительные работы. Социальные объекты к электроснабжению подключены», — написал Слюсарь.

В Ростовской области в ночь с 28 на 29 июля силами противовоздушной обороны были отражены атаки украинских БПЛА. Воздушные цели перехватывались над Каменском-Шахтинским, Сальском, Волгодонском, а также в Боковском и Тарасовском районах Ростовской области. Согласно данным Минобороны России, в ходе отражения атаки над регионом было сбито 22 дрона.