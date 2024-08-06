Переговорам Москвы и Киева мешает президент Украины Владимир Зеленский, уверен первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

По словам сенатора, мирные переговоры между Россией и Украиной по-прежнему не начинаются, поскольку на пути к этому остаются препятствия, которые создает Киев.

Джабаров отметил, что украинское руководство, в том числе президент Зеленский и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, допускают оскорбительные выражения в сторону своих российских коллег, что и создает препятствия к переговорам.

По мнению сенатора, «нельзя с такими людьми садиться за стол переговоров».

«Как Зеленский посмотрит в глаза нашему президенту после всей гадости, которую он наговорил? Я думаю, что переговоры могут быть на рабочем уровне, но, скорее всего, на Украине должен поменяться лидер», — заключил Джабаров.

Аналогичное мнение в беседе с Инфо24 высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Он также заявил, что Зеленскому не нужен мир с Россией и он пытается ввести в заблуждение Москву, говоря о возможности переговоров.

«Зеленскому не нужен мир на Украине, а нужно оттянуть время, которое работает против него. Чем дольше идут боевые действия, тем сильнее ухудшается положение ВСУ. Кроме того, в ближайшем будущем военная помощь от Запада может прекратиться или ослабнуть. Зеленский и вся его клика это прекрасно понимают, поэтому пытаются всячески маневрировать», — заключил политолог.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу во время пресс-конференции в Азербайджане 6 августа заявил, что украинское руководство никак не отреагировало на предложение российского президента Владимира Путина о прекращении боев, которое он озвучил еще в июне. Он отметил, что «с той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет».

В середине июня президент России выдвинул несколько условий полного прекращения огня и начала мирных переговоров: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

Зеленский назвал это заявление ультиматумом, который «ничем не отличается от прошлых».

В начале августа в интервью французскому изданию Владимир Зеленский заявил, что урегулирования конфликта можно добиться «дипломатическим путем, если Россия того пожелает». Также он допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания противостояния с Россией.