Россия сможет объявить в розыск лиц, причастных к гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, если их личности будут установлены. Кроме того, над виновными может состояться заочный судебный процесс, заявил в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Рано или поздно все тайное становится явным, и мы узнаем, кто планировал убийство российского генерала в столице нашей Родины», — убежден сенатор.

Он отметил, что виновные в убийстве Кириллова должны понести самое тяжелое наказание.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате взрыва около дома на Рязанском проспекте в Москве. По данным Следственного комитета, взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий у подъезда.

Источник ТАСС в оперативных службах утверждает, что самодельная бомба была начинена поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, 205 и 222 УК).

Reuters, «Би-би-си» и «Украинская правда» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что Кириллов погиб в результате спецоперации СБУ.

В то же время на публичном уровне украинские власти отрицают причастность к гибели генерала. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к убийство Кириллова, и связал произошедшее с «внутренними разборками».