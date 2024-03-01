В обмен на выдачу тел украинских военных, погибших при крушении ИЛ-76 в Белгородской области, Москве нужно требовать возвращения пленных солдат Вооруженных сил России. Об этом NEWS.ru заявил сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

По мнению сенатора, если Киев откажется от подобного обмена, то это будет характеризовать его в соответствующем свете. Более того, как считает Цеков, украинские власти «фактически убили своих пленных».

«Мы должны требовать, чтобы они вернули наших пленных в равноценном количестве. Но получится это или нет — уже второй вопрос. Они же отказываются, что это организовали. Будет однозначным минусом для них, если они не вернут наших пленных. Это будет их очень характеризовать», — отметил он.

Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона заявил о готовности Киева принять тела погибших военных. Переговоры Москвы и Киева по данному вопросу должны состояться 1 марта.

В своем телеграм-канале Лубинец добавил, что российская сторона так и не передала списки погибших военнопленных, отчего омбудсмен не может ни опровергнуть, ни подтвердить, кого именно перевозили на борту Ил-76. Лубинец отметил, что Россия не допустила украинскую сторону или другие международные организации до расследования и проведения экспертиз на месте крушения.

Крушение ИЛ-76

24 января над территорией Белгородской области был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. Минобороны России сообщило, что на борту находилось 74 человека — 65 пленных украинских военных, а также трое сопровождавших лиц и шестеро членов экипажа. Следственный комитет (СК) возбудил дело о теракте. По предварительным данным, борт потерпел крушение из-за ракеты, запущенной ВСУ.

1 февраля СК после проведения экспертизы сообщил, что самолет сбили зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot американского производства.

2 февраля Киев обратился к Москве с просьбой о передаче тел погибших в авиакатастрофе. При этом позже, 9 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на разбившемся самолете не находились украинские военнопленные.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Москва обладает всеми необходимыми ДНК для идентификации погибших при крушении. Она также заявила, что российская сторона готова передать тела украинской стороне, передавало РИА Новости.