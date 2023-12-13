Секретарь ОНК Москвы и член Совета по правам человека при президенте России Алексей Мельников в интервью RTVI назвал «редкостью» решение руководства ФСИН разрешить арестованной постановщице Евгении Беркович выехать из СИЗО на похороны бабушки.

«Я так скажу: то, что ей дали выехать на похороны, — это удивительно, это редкость. Нет, я сталкивался с тем, что людям следствие, суд разрешает, например, подобные мероприятия посещать в сопровождении, естественно, сотрудников ФСИН, но это большая редкость», — сказал он.

Говоря о том, в каких условиях содержания находятся заключенные по делам «с политическим флером», Мельников отметил, что таким людям уделяется «больше внимания с хорошей точки зрения». В том числе, подчеркнул он, на это влияет внимание со стороны оппозиционных СМИ, а начальник колонии «отвечает головой» за них.

Мельников также подтвердил, что начал смотреть спектакль «Финист ясный сокол», содержание которого стало основой для уголовного дела в отношении Беркович об оправдании терроризма, однако не досмотрел его до конца.

«Начал смотреть, там были такие моменты не очень, конечно, приятные… Но, говорят, он закончился правильно, надо досмотреть», — заявил он.

Спектакль «Финист Ясный Сокол», поставленный Евгенией Беркович по пьесе Светланы Петрийчук о россиянках, вышедших замуж за исламских боевиков и переехавших в Сирию, получил две премии «Золотая маска» в 2022 году.

В мае 2023 года Беркович и Петрийчук арестовали, в их отношении было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы и оправдание терроризма).

В конце июня суд продлил арест Беркович и Петрийчук до 10 сентября. В сентябре Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил просьбу следствия о продлении ареста до 4 ноября. В начале ноября срок был продлен еще на два месяца — до 10 января 2024 года.