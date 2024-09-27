Конгрессмены оказывают давление на президента США Джо Байдена в вопросе возможных ударов ВСУ западным оружием по территории России, рассказал «Ленте.ру» экс-посол США в Саудовской Аравии и приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

«Администрация Джо Байдена испытывает давление со стороны ряда конгрессменов, требующих повысить ставки [в конфликте на Украине]», — отметил Фриман, комментируя вероятность того, разрешит ли американский лидер ВСУ наносить удары вглубь России.

При этом Фриман указал, что Байден пока не принял решение.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западные страны позволить ВСУ наносить удары вглубь российской территории. В частности, 26 сентября украинский лидер встретился в Вашингтоне с Байденом и вице-президентом и кандидатом в главы государства от демократов Камалой Харрис. По данным The Times, в ходе встречи Зеленский лично попросил снять ограничения на удары по России британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS. Однако американское руководство не изменило своей позиции по данному вопросу. Из-за этого президент Украины покинул Белый дом в состоянии разочарования, утверждало издание. Президент России Владимир Путин говорил, что разрешение ВСУ бить западным оружием вглубь России будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях. В таком случае Москва будет принимать «соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», подчеркивал российский лидер. Источники The New York Times отмечали, что американская разведка опасается ответных мер Москвы в случае разрешения Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по России. По ее данным, российская сторона может предпринять «потенциально смертоносные атаки» по военным базам США и Европы, а также совершать диверсии на объектах европейских стран.

Фриман также заявил, что у США отсутствуют «четкие цели» в российско-украинском конфликте. По его словам, для американской стороны боевые действия на Украине становятся «классическим примером «вечной войны» без <…> стратегии завершения».

По утверждению бывшего американского посла, США и НАТО часто заявляют о необходимости изолировать и ослабить Россию, но не предлагают конкретных шагов для этого. Кроме того, американское руководство все больше переходит к военным средствам и не рассматривает дипломатические возможности урегулирования конфликта, убежден он.

Внешняя политика США при следующем президенте

Предсказать, как может измениться американская внешняя политика после президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре этого года, на данном этапе невозможно, считает Фриман. По его словам, у обоих кандидатов в президенты — Дональда Трампа и Камалы Харрис — «нет значительных достижений ни в дипломатии, ни в военном деле».

«Один только Бог знает, что они могут сделать на своем посту, хотя даже Он может не знать всего», — описал Фриман будущую внешнюю политику США.

Он также предположил, что Трамп на внешнеполитическом треке будет более сдержанным, поскольку Харрис «представляется сторонницей жесткой линии, в том числе в отношении конфликта на Украине». Кроме того, ее приоритеты на международной арене непредсказуемы, утверждает Фриман.