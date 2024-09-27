Американская разведка полагает, что разрешение Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по России может спровоцировать серьезные ответные меры Москвы против США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, представители разведки не исключают, что Россия в таком случае может предпринять «потенциально смертоносные атаки» по военным базам США и Европы. Помимо того, в числе возможных ответных мер названы поджоги и диверсии на объектах европейских стран.

По оценкам разведки, эффект от разрешения ВСУ бить вглубь России окажется не столь значимым: такой шаг не сможет принципиально изменить хоть конфликта. Это связано с тем, что у Киева только ограниченное количество дальнобойного западного оружия, и неясно, предоставят ли страны Запада еще.

Белый дом не ответил на просьбу издания прокомментировать оценку разведки. Управление директора национальной разведки США отказалось от комментариев.

В мае США разрешили ВСУ наносить удары американским оружием по территории России, но лишь вблизи границ Харьковской области Украины. Американский президент Джо Байден тогда говорил, что Вашингтон не разрешает Киеву использовать американское оружие для ударов по Москве и Кремлю.

США до сих пор запрещали Киеву использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь России, но в последнее время в Вашингтоне не исключают, что изменят свою позицию по этому вопросу. Призывы снять ограничения на использование переданного Украине вооружения звучат и в Лондоне.

Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно просил западные страны позволить ВСУ наносить удары вглубь российской территории. В четверг, 26 сентября, Зеленский встретился в Вашингтоне с Байденом, а также с вице-президентом и кандидатом в главы государства от демократов Камалой Харрис.

По данным The Times, в ходе встречи украинский лидер лично попросил снять ограничения на удары по России британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS. Однако американское руководство не объявило об изменениях в своем подходе, из-за чего Зеленский покинул Белый дом в состоянии разочарования, пишет британское издание.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что разрешение ВСУ бить западным оружием вглубь России будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях. По словам Путина, Москва в таком случае «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».