Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис встретили освобожденных в рамках обмена с Россией репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего американского морпеха Пола Уилана и журналистка «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву. Самолет с бывшими заключенными прибыл из Анкары и приземлился на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, передает CNN.

На опубликованных кадрах первым из самолета вышел Уилан. Он отдал честь Байдену и пожал руки главе государства и Харрис. Следом за ним вышел Гершкович, который также пожал руки высшим руководителям США, а затем обнял свою мать.

«Я дома», — сказал журналист свои коллегам из WSJ, которые также встречали его у самолета.

Вышедшая последней Курмашева также пожала руки Байдену и Харрис и проследовала к родственникам.

Харрис подчеркнула роль Байдена в организации обмена и выразила ему благодарность. «Это подчеркивает в глазах этих семей и этих людей, что он может сделать, как может объединить союзников по многим вопросам, в частности, этому. Это просто выдающийся пример того, как важно иметь президента, который понимает силу дипломатии», — говорится в ее заявлении.

Москва в рамках обмена также передала Вашингтону российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу**. Однако на кадрах, сделанных у трапа самолета, а также на фото, которое было опубликовано накануне в соцсетях Байдена, россиянин не фигурирует.

В то же время Белый дом опубликовал видео телефонных разговоров освобожденных заключенных, переданных США, с родственниками. В ролике приводится отрывок из беседы Кара-Мурзы** с дочерью.

«Я был уверен, что умру в тюрьме. Я не верю в то, что происходит. Мне все еще кажется, что я сплю в своей камере в Омске вместо того, чтобы слышать твой голос. <…> Кажется, нас 16 человек в этом самолете. Мне не кажется, что в мире есть много более важных вещей, чем спасение человеческих жизней», — говорит он.

Неназванный высокопоставленный американский чиновник рассказал CNN, что прибывшие в рамках обмена позже отправятся в Сан-Антонио. Там они пройдут медицинское обследование в армейском медцентре Брук.

Прибывшие в США экс-заключенные в разные годы были приговорены в России к тюремному заключению. Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже. Уилан был осужден на аналогичный срок также по делу о шпионаже. Имеющая двойное гражданство Курмашева была приговорена к шести с половиной годам колонии по делу о фейках про армию.

Масштабный обмен заключенными состоялся в Анкаре 1 августа. В сделке приняли участие по меньшей мере семь стран — Россия, Беларусь, США, Германия, Польша, Словения и Норвегия.

Всего в обмене участвовали 26 человек. России были переданы 10 человек, в том числе двое детей, Германии — 12, США — четыре. В Москве освобожденных встретил президент Владимир Путин, в ФРГ — канцлер страны Олаф Шольц.

*внесен(а) в реестр организаций, деятельность которых нежелательна на территории России

**внесен Минюстом России в реестр иноагентов