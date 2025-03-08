67-летний Брэд Сигмон стал первым за 15 лет американским заключенным, которого казнили путем расстрела, сообщает Associated Press (АР). Мужчина сам выбрал способ приведения смертного приговора в исполнение, отказавшись от электрического стула и смертельной инъекции.

Трое добровольцев из числа сотрудников тюрьмы расстреляли Сигмона, одетого в черный комбинезон с белой мишенью с красным кругом на груди, из винтовок через отверстия в стене. Лицо мужчины закрыли капюшоном. Комната для наблюдателей была отделена пуленепробиваемым стеклом, и люди оттуда видели казненного, но не стрелявших. Его смерть была констатирована тюремным медиком 7 марта в 18:08 по местному времени.

Перед казнью адвокат Сигмона зачитал его последнее слово с «выражением любви и призывом к моим собратьям-христианам помочь нам положить конец смертной казни». Пресс-секретарь тюрьмы Кристи Шайн сообщила, что последний обед приговоренного состоял из четырех кусков жареной курицы, зеленой фасоли, картофельного пюре с подливкой и сладкого чая с печеньем и чизкейком.

Сторонники и адвокаты Сигмона просили губернатора Южной Каролины, республиканца Генри Макмастера, смягчить приговор до пожизненного заключения, поскольку за время пребывания в тюрьме смертник образцово себя вел, пользовался доверием охраны и ежедневно работал, чтобы «искупить вину за убийства», совершенные якобы под воздействием тяжелого психического заболевания.

Макмастер отклонил это прошение. АР отмечает, что отказами на аналогичные просьбы отвечали все губернаторы Южной Каролины, где с момента возобновления смертной казни в США в 1976 году было приведено в исполнение 46 таких приговоров: семь — через казнь на электрическом стуле, 39 — путем смертельной инъекции.

В 2001 году Сигмон забил насмерть бейсбольной битой родителей своей девушки — Дэвида и Глэдис Ларк, ворвавшись в их дом в круге Гринвилл. Полиции он рассказал, что планировал похитить девушку, увезти ее на романтические выходные, а потом убить и покончить с собой. Трое членов семьи Ларков присутствовали при казни, там же находились представитель прокуратуры, следователь от шерифа и трое журналистов, адвокат Сигмона и его духовник.

Адвокаты Сигмона заявили, что он выбрал расстрел, поскольку электрический стул «сварил бы его заживо», а инъекция пентобарбитала в вену может спровоцировать приток жидкости и крови в легкие, и он захлебнется. Таким образом мужчина стал четвертым с 1977 года американским заключенным, казненным путем расстрела (предыдущие трое были расстреляны в Юте, последний — Ронни Ли Гарднер в 2010 году).

Следующим может стать житель Юты Ральф Мензис, который сейчас дожидается результатов очередной апелляции: в ней его адвокаты пытаются доказать, что заключенный страдает слабоумием и поэтому не может быть казнен.

В начале 2000-х годов в Южной Каролине заключенных казнили чаще, чем в большинстве других штатов США, — в среднем по три человека в год. Потом приведение смертных приговоров в исполнение было приостановлено на 13 лет, так как власти не могли организовать поставку тюрьмам препаратов для смертельных инъекций. На тот момент в камерах смертников штата находились 60 человек. Многие из них получили помилование в виде пожизненного срока, некоторые умерли в тюрьме.

В июле 2024 года Верховный суд Южной Каролины разрешил возобновить казни. Первым, кого это коснулось, стал Фредди Оуэнс — его казнили 20 сентября после отказа Макмастера в помиловании. В соответствии с решением суда казни можно проводить каждые пять недель.

Напомним, в 2021 году в США впервые за 68 лет казнили женщину, в 2018 году в Небраске первый раз применили фентанил в качестве препарата для смертельной инъекции, а в 2024 году в Алабаме опробовали метод казни с использованием чистого азота.