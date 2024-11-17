Великобритания, вероятно, отказалась от поставок Украине ракет Storm Shadow из-за нехватки собственных запасов. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

«Запасы Великобритании достигли уровня, ниже которого военное руководство не готово опускаться, поскольку определенное количество должно храниться в резерве для защиты собственных интересов Великобритании», — говорится в статье.

Другие собеседники издания называют еще одну версию: Лондон считает, что до момента, пока западные страны не разрешили Киеву бить иностранными ракетами вглубь России, ВСУ, скорее всего, будут применять Storm Shadow «не так эффективно».

В Минобороны королевства заявили, что не будут комментировать информацию об «оперативных запасов» оружия. При этом в ведомстве напомнили, что власти страны «ясно дали понять, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

По данным The Times, ВСУ испытывают дефицит оружия. Украинские командиры, пишет издание, жалуются, что «миллиарды долларов, обещанные президентом Байденом, не материализуются на поле боя из-за трудностей с бюрократией и логистикой США в своевременной доставке помощи Украине, что приводит к ненужным жертвам».

В статье отмечается, что использование британских ракет Storm Shadow и французских Scalp для ударов по объектам на российской территории было «давним требованием Зеленского». Однако, уточняет The Times, США отказались одобрить эту идею, так как считают, что это спровоцирует эскалацию со стороны России.

Экс-министр обороны Великобритании Грант Шаппс ранее призвал премьер-министра Кира Стармера «не ждать Байдена» и предоставить необходимое оружие Киеву.

Ранее о том, что Лондон после обновления состава правительства приостановил поставку «дополнительных ракет Storm Shadow», сообщила The Guardian со ссылкой на украинских чиновников.

В сентябре Reuters со ссылкой на неназванных чиновников из Вашингтона писало, что Киев намерен использовать американские ракеты ATACMS, британские Storm Shadow и практически идентичные французские SCALP для ударов по российским военным командным пунктам, складам топлива и оружия, а также по местам сосредоточения войск.

По данным источников агентства, в США скептически оценивают роль этого разрешения с точки зрения дальнейшего развития конфликта, поскольку ATACMS и другие западные дальнобойные ракеты слишком дороги, а эффект от их применения вызывает сомнения. Reuters поясняет, что на Западе считают куда более эффективными дешевые беспилотники, которые ВСУ широко применяют для атак по российской территории.