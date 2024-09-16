Если Великобритания решит поставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, то под удар могут попасть пять российских регионов. Об этом Инфо24 рассказал бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Обновление в 21:11 мск. В Госдепе США по итогам переговоров президента страны Джо Байдена и премьера Британии Кира Стармера заявили, что Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь России.

«Вы знаете, все подобные удары уже давным-давно осуществляются. Киев неоднократно применял ракеты Storm Shadow для ударов по регионам России на других направлениях. Что стоит развернуть эти ракеты в другую сторону? Абсолютно ничего, просто дать команду и они полетят на Калугу, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар», — утверждает Матвийчук.

По его словам, мировые СМИ намеренно обсуждают тему про снятие ограничений на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Матвийчук считает, что таким образом Запад пытается оказывать негативное психологическое воздействие на российское общество.

«Дело не в том, что эти ракеты куда-то полетят и где-то взорвутся. Сам факт того, что они могут полететь, он уже действует на умы нашего населения, в результате чего общество становится нервным и неуверенным в завтрашнем дне. То есть это попытка спровоцировать социальную напряженность, которая может перерасти в протесты», — заключил бывший офицер спецназа.

Накануне газета The Times опубликовала карту с объектами на территории России, по которым гипотетически могут попасть запущенные ВСУ западные дальнобойные ракеты. Согласно карте, в зону поражения Storm Shadow попадают 14 российских военных авиабаз, нефтеперерабатывающий завод и штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Украина неоднократно просила США разрешение на использование западного дальнобойного оружия для ударов по военным объектам на территории России. Однако Вашингтон до сих пор не давал на это согласие. Глава Пентагона Ллойд Остин объяснял, что американские власти не считают, что снятие этих ограничений повлияет на ход конфликта.

Тем не менее в США не исключают, что Украина получит разрешение на удары вглубь России западным оружием. 10 сентября американский президент Джо Байден заявил, что его администрация «сейчас занимается» этим вопросом.

The Times отмечала, что российские средства радиоэлектронной борьбы глушат систему GPS, необходимую для наведения Storm Shadow, поэтому для успешного использования этих ракет Британии необходимо использовать «другой набор данных, который принадлежит американцам», что потребует разрешения США.

На минувшей неделе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны этой страны призвали действующего премьера Кира Стармера не дожидаться решения США и позволить Украине использовать Storm Shadow для нанесения ударов по России.