Турецкая сторона отрицает сообщения о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган 18 ноября предложит заморозить конфликт на Украине на встрече лидеров стран G20 в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции. Ранее об этом писало агентство Bloomberg.

Источник в турецком ведомстве рассказал, что страна поддерживает «дипломатические инициативы по прекращению войны между Украиной и Россией», но опубликованная 18 ноября новость Bloomberg под заголовком «Союзники Украины опираются на Зеленского в вопросе прекращения войны» «не отражает истину в части, касающейся Турции».

Bloomberg передавал, что Эрдоган якобы намерен на саммите G20 предложить заморозить конфликт на Украине. По словам источников агентства, инициатива турецкого лидера предлагает:

— отложить вступление Украины в НАТО как минимум на 10 лет «в качестве уступки [президенту России Владимиру] Путину»;

— создать демилитаризованную зону на востоке Донбасса и разместить там международные войска «в качестве дополнительной гарантии»;

— обеспечить Украину военными поставками в качестве компенсации за согласие не становиться участницей НАТО.

Также Bloomberg утверждал, что Эрдоган попытается убедить украинского президента Владимира Зеленского принять участие в переговорах в Стамбуле, поскольку, по словам источников агентства, турецкий лидер «ознакомился с разведанными, свидетельствующими, что Украина может потерять гораздо больше территории в ближайшие несколько месяцев, если боевые действия не будут прекращены».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя статью Bloomberg, отмечал, что заморозка конфликта на Украине по линии фронта неприемлема для России.

«Какой-то вариант «заморозки» по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для российской стороны. В данном случае июньские сформулированные условия президентом Путиным, они полностью сохраняют свою актуальность. Это то, что нужно сделать, для того чтобы боевые действия были остановлены», — подчеркивал он.

Президент России Владимир Путин в июне пообещал прекратить боевые действия на Украине «в ту же минуту», как Киев объявит о выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО. Зеленский назвал такое предложение Москвы «ультиматумом».

Украинские власти настаивают на своей «формуле мира» — она предполагает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины. В России это предложение называют ультимативным.