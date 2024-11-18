Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит заморозить конфликт на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Со своей инициативой он выступит 18 ноября на встрече лидеров стран G20 в Рио-де-Жанейро.

Собеседники агентства утверждают, что предложение Эрдогана предусматривает, что Украина «в качестве уступки [президенту России Владимиру] Путину» отложит вступление в НАТО как минимум на 10 лет. В то время как собственная формула мира украинского лидера Владимира Зеленского основана на получении гарантий безопасности до вступления в Североатлантический альянс и четкого пути к членству в нем, напоминает Bloomberg.

Также Эрдоган предлагает создание демилитаризованной зоны на востоке Донбасса и размещение там международных войск «в качестве дополнительной гарантии». Кроме того, турецкий лидер считает необходимым обеспечить Украину военными поставками в качестве компенсации за согласие не становиться участницей НАТО.

Турецкие чиновники в разговоре с Bloomberg признали, что Украине будет трудно принять такие предложения, но они убеждены, что это наиболее реалистичный подход. По словам собеседников агентства, они хотели бы «отложить обсуждение долгосрочной судьбы оккупированных территорий, чтобы в первую очередь сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня».

Bloomberg отмечает, что Эрдоган стал последним членом НАТО, который присоединился к обсуждению военной операции на Украине. По оценке агентства, «внезапный призыв» к урегулированию конфликта указывает на то, что союзники Украины пытаются опередить возможность резкого сокращения американской поддержки после возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Эрдоган надеется, что сможет убедить Зеленского принять участие в переговорах в Стамбуле, поскольку, по словам источников агентства, турецкий лидер «ознакомился с разведанными, свидетельствующими, что Украина может потерять гораздо больше территории в ближайшие несколько месяцев, если боевые действия не будут прекращены».

Президент России Владимир Путин в июне пообещал прекратить боевые действия на Украине «в ту же минуту», как Киев объявит о выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО. Зеленский назвал такое предложение Москвы «ультиматумом».

Украинские власти настаивают на своей «формуле мира», которая предполагает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины. В России это предложение отвергают и называют его ультимативным.