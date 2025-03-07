Бывший советник по гендерным вопросам командования Сухопутных войск Оксана Григорьева назначена на аналогичную должность в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщается в телеграм-канале украинского Генштаба.

«В вооруженных силах Украины назначен советник по гендерным вопросам с целью обеспечения взаимной координации между родами и видами войск и министерством обороны Украины, а также разработки и реализации комплексной гендерной стратегии в ВСУ», — говорится в сообщении.

В украинском Генштабе отметили, что внедрение гендерной политики — одно из условий вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в ЕС до 2030 года. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Киев «может забыть» о членстве в НАТО.

6 марта бывший главком ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что США «разрушают» мировой порядок. Он также выразил опасения по поводу будущего НАТО, предположив, что альянс может прекратить свое существование.