Соединенные Штаты Америки подрывают глобальный порядок и вызывают сомнения в единстве западного мира. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает The Times.

«Это не просто ось зла, пытающаяся пересмотреть мировой порядок… США разрушают мировой порядок. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США», — сказал он.

Залужный также выразил серьезные опасения по поводу будущего НАТО, заявив, что альянс может прекратить свое существование, а следующим шагом России станет нападение на Европу.

The Times отмечает, что Залужный рассматривается в качестве будущего преемника президента Украины Владимира Зеленского. Бывший главком ВСУ продолжительное время лидирует в опросах граждан Украины относительно кандидатуры следующего президента. В конце февраля журнал The Economist со ссылкой на опрос общественного мнения писал, что Залужный выиграет выборы у Зеленского с результатом 30% против 65%.

Издание «Страна» со ссылкой на источники сообщает, что соратники президента США Дональда Трампа беседуют с Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко, чтобы добиться прекращения огня.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители команды Трампа провели тайные переговоры с экс-премьером и лидером партии «Батьковщина» Юлией Тимошенко и влиятельными членами партии бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Как отмечает издание, темой обсуждения была возможность проведения украинских президентских выборов после согласования временного прекращения огня, однако до того, как начнутся полномасштабные мирные переговоры.

По словам неназванных помощников Трампа, президент Украины Владимир Зеленский не получит поддержки избирателей из-за усталости от боевых действий и коррупционных проблем.

Как отмечает собеседник Politico, Тимошенко и Порошенко публично выступили против проведения выборов до окончания конфликта, как и мэр Киева Виталий Кличко.

«Люди Порошенко и Юлии [Тимошенко] разговаривают с Трампом, позиционируя себя как людей, с которыми будет легче работать. Они согласятся на многое из того, с чем не соглашается Зеленский», — рассказал неназванный собеседник издания.

Накануне Трамп в ходе обращения перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса назвал украинский конфликт «безумием, которое нужно остановить». «Если вы хотите останавливать войны, вы должны говорить с обеими сторонами», — пояснил президент США.

Он также отметил, что получил «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирным переговорам.