Южная Корея не будет придерживаться ограничений в поставках оружия Украине, если Россия передаст КНДР современные военные технологии. Об этом завил глава управления национальной безопасности администрации президента республики Чан Хо Чжин в эфире канала KBS.

«Все зависит от того, что будет делать Россия. Останется ли у нас какая-либо возможность, если Россия предоставит высокоточное оружие Северной Корее?» — сказал чиновник (цитата по агентству Yonhap).

Как пишет Yonhap, Сеул может предоставить Киеву летальное оружие в случае, если Москва «перейдет черту». О каких видах вооружений идет речь, не уточняется.

Агентство отмечает: ранее президент России Владимир Путин предупредил, что изменение позиции Южной Кореи по вопросу передачи оружия Украине будет «очень большой ошибкой». В то же время Чжин подчеркнул, что не только Сеул, но и Москва должны приложить усилия для улучшения двусторонних отношений.

«Если они хотят восстановить и продвинуть вперед корейско-российские отношения, я хотел бы повторить, что российской стороне следует хорошо подумать», — заключил он.

Ранее правительство Южной Кореи выразило серьезную обеспокоенность и осудило подписание Россией и КНДР соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Чан Хо Джин отмечал, что любое сотрудничество, прямо или косвенно способствующее военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и будет подвергнуто международному контролю и санкциями. Среди прочего, он пообещал принять ответные меры.

«Конкретные меры будут раскрыты позже, и будет интересно посмотреть, как отреагирует Россия, а не раскрывать наши планы заранее», — отметил чиновник.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что в четвертой статье договора о помощи при агрессии Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвы и Пхеньяна речь идет об «исключительно оборонительной позиции».

«Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации», — сказал дипломат.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын подписали во время визита российского лидера в КНДР, который состоялся 18-19 июня. Он заменил несколько соглашений, в том числе Договоры о дружбе между странами. Помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что новый договор необходим из-за эволюции геополитической обстановки в мире и регионе, а также «качественных изменений» в отношениях двух стран.