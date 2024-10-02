Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри содержит риск для родителей, которые не планируют заводить больше детей, чем у них есть. Такое мнение высказала в разговоре с «Лентой.ру» адвокат, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.

Законопроект оперирует понятием «отказ от деторождения», а не идеологией чайлдфри, упомянутой в пояснительной записке к документу, пояснила Тягай. Она отметила, что отказ от деторождения ― «очень широкая категория». Его можно интерпретировать как решение людей на определенном этапе жизни не заводить детей или не заводить больше детей, чем у них уже есть.

«Если они будут открыто обсуждать это на какой-либо площадке — в социальных сетях, на профессиональных форумах или даже в кругу друзей, где их могут услышать другие, — это может быть рассмотрено как нарушение закона в соответствии с предлагаемыми изменениями», — считает Тягай.

По ее мнению, в нынешней редакции законопроект можно применить «практически к любым обстоятельствам, при которых люди публично обсуждают темы, не восхваляющие родительство или деторождение». Адвокат выразила опасение, что риску наказания могут подвергнуться люди, публично обсуждающие опыт деторождения и воспитания, семейные трудности, медицинские вопросы.

«Это тоже может быть истолковано неправильно, и люди, обсуждающие такие темы, могут быть привлечены к ответственности», — не исключила Тягай.

Пакет поправок о запрете идеологии чайлдфри внесли в Госдуму в конце сентября. Он предлагает дополнить статью 6.21 КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола формулировкой об «отказе от деторождения». Штрафы за нарушение составят до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц.

Перед внесением в Госдуму законопроект концептуально поддержало правительство, но предложило уточнить понятие «отказ от деторождения». Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что запрет касается пропаганды идеологии отказа от деторождения, а не решения женщины не рожать детей.