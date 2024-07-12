В городе Златоуст Челябинской области произошло столкновение двух трамваев, в результате которого один человек погиб и еще семь пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

По данным ведомства, ДТП произошло в 11:35 по местному времени (09:35 по мск) у дома № 1 на проспекте Гагарина на транспортной остановке. После столкновения один из трамваев продвинулся вперед и задавил женщину 60-ти лет, переходившую в это время дорогу. Врачам не удалось ее спасти, женщина скончалась в больнице от полученных травм, сообщили в ГАИ.

Кроме того, в результате аварии пострадали водитель одного из трамваев и шесть пассажиров, детей среди них нет, отметили в ведомстве. Всех пострадавших госпитализировали.

По предварительным данным, ДТП могло произойти при транспортировке неисправного трамвая в депо, пишет «74.ru» со ссылкой на правительство региона. По информации издания, Миндортранс создаст областную комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего.

Следственный комитет (СК) региона возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

Проверку также начала прокуратура области. На место аварии выехал прокурор Златоуста Рустем Акманов.

В начале июня столкновение двух трамваев произошло в Кемерове. В результате аварии один человек погиб на месте, еще порядка 140 пострадали, в том числе дети.

Следствие пришло к выводу, что один из составов вышел на линию в неисправном состоянии. По обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности смерть человека, суд арестовал мастера «Кемеровской электротранспортной компании» (КЭТК) Тимура Хакимова и гендиректора компании Павла Мальцева.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов признал, что износ городских трамваев составляет 80-90%.

После аварии депутат комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев призвал проверить весь городской транспорт в России. Он также согласился, что наблюдается «значительный износ» большого числа общественного транспорта в стране.