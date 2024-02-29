Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом, изменения внесены в инструкцию к препарату. Об этом рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург пояснил, что регистрация «Спутника V» дала возможность перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках, так как для подростков не зарегистрирован «Спутник Лайт», состав которого ранее был обновлен.

Он также отметил, что исследования «Спутника V» с участием подростков планируется закончить в конце марта и после этого подать документы для регистрации препарата.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина на основе платформы вектора аденовируса человека. Она одобрена в 71 стране с общим населением 4 млрд человек. Вакцина названа в честь первого советского космического спутника.

Исследовательские центры Global Vaccine Data Network ранее пришли к выводу, что вакцины от коронавируса незначительно повышают риски неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о повышенном риске миокардита (воспаления сердечной мышцы) от таких мРНК-вакцин, как Pfizer, BioNTech и Moderna, а также о риске образования тромба в головном мозге после векторных вакцин, таких как вакцина Vaxzevria, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

В конце января иммунолог Николай Крючков заявил, что в ближайшие пять лет может начаться новая пандемия. Достаточно высокую угрозу, по словам специалиста, теоретически могут представлять и коронавирусы, поскольку эта группа вирусов в целом широко распространена. Кроме того, вспышки коронавируса регулярно происходят у животных, напомнил иммунолог.