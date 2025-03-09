Вице-президент США Джей Ди Вэнс пожаловался на проукраинских активистов, которые, как он утверждает, преследовали и напугали его трехлетнюю дочь во время прогулки. В своем аккаунте в соцсети Х политик назвал их «дерьмовыми людьми».

По словам Вэнса, на прогулке с маленькой дочерью его преследовали проукраинские активисты, которые скандировали лозунги и напугали девочку, поэтому он сам решил с ними недолго поговорить и убедить прекратить преследование. Он утверждает, что почти все протестующие согласились выполнить его просьбу.

«В основном это был уважительный разговор, но если вы ради политического протеста преследуете трехлетнего ребенка, вы дерьмовый человек», — написал Вэнс в Х.

Проукраинские активисты начали преследовать вице-президента США после встречи в Овальном кабинете, на которой присутствовали глава государства Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский — его Вэнс обвинил в неблагодарности, после чего между ними произошла перепалка на повышенных тонах. СМИ отмечали, что вице-президент США усмехнулся, когда Зеленского спросили о непротокольном выборе одежды для переговоров.

1 марта, когда Вэнс с семьей приехал в четырехдневный отпуск на горнолыжный курорт Шугарбуш в городе Уоррен, его встретили несколько сотен человек с плакатами. Протестующие называли вице-президента «национальным позором», обвиняли его в предательстве, требовали поддержать Украину, а также предлагали отправиться «покататься на лыжах в Россию». Часть митингующих разбила палаточный лагерь рядом с подъемником, где, как они считали, каталось на лыжах семейство политика.

В результате вице-президенту с близкими пришлось прервать отдых и покинуть гостиницу, а Вэнс объявил, что из-за регулярных появлений протестующих вынужден перевезти семью в «неизвестное место».

Губернатор Вермонта Фил Скотт обратился к местным жителям с заявлением о том, что вице-президент находится в штате на отдыхе, и призвал проявить уважение. «Я надеюсь, что жители Вермонта помнят, что вице-президент находится здесь в семейной поездке со своими маленькими детьми, и, хотя мы не всегда соглашаемся друг с другом, мы должны проявлять уважение», — заявил он.

Опрошенные Bloomberg источники в Вашингтоне считают, что Вэнс более радикально и жестко настроен по отношению к Украине, чем Трамп. Он открыто предостерегал Зеленского от публичной критики Трампа, который назвал украинского президента «диктатором» из-за не проведенных выборов.