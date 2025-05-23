Власти Вьетнама решили заблокировать Telegram из-за нежелания мессенджера сотрудничать «в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершенными его пользователями». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ министерства технологий республики от 21 мая.

Ведомство, как сообщает агентство, поручило телекоммуникационным компаниям страны принять меры по блокировке Telegram и отчитаться о результатах до 2 июня.

Согласно документу, Telegram обвиняется в несоблюдении законов, обязывающих работающие в стране соцсети отслеживать, удалять и блокировать информацию, нарушающую закон. Кроме того, по данным местной полиции, «многие группы с десятками тысяч участников были созданы оппозиционными и реакционными субъектами, распространявшими антиправительственные документы».

Ранее правоохранительные структуры Вьетнама сообщили, что 68% из 9,6 тыс. каналов и групп Telegram в стране нарушают закон, упоминая в том числе мошенничество, незаконный оборот наркотиков и «случаи, предположительно связанные с терроризмом».

Представитель министерства технологий республики подтвердил агентству Reuters подлинность документа, отметив, что этот шаг последовал за отказом Telegram предоставить правительству данные пользователей в рамках уголовных расследований.

В материале отмечается, что правящая компартия Вьетнама проводит политику «жесткой цензуры СМИ и не терпит инакомыслия». Ранее власти страна неоднократно обращались к Facebook*, Google и TikTok с просьбой координировать действия с властями для искоренения контента, который считается «токсичным», включая оскорбительный, ложный и антигосударственный контент.

Решение властей Вьетнама совпало с визитом президента Франции Эммануэля Макрона. Он будет находиться в стране с 25 по 27 мая.

В 2024 году во Франции был задержан основатель Telegram Павел Дуров. Ему предъявили обвинения в шести правонарушениях: отказе сотрудничать с французскими властями, соучастии в мошенничестве, отмывании денег, распространении наркотиков, детской порнографии и хакерских программ.

В суде Парижа Дуров заявил, что, находясь под стражей, «осознал серьезность» фактов, касающихся правонарушений, и пообещал улучшить модерацию Telegram. Мессенджер убрал функцию «Люди рядом», которую использовали боты и мошенники, отключил загрузку новых медиа в Telegraph — инструмент для ведения блогов, усилил модерацию поиска в мессенджере, а также обновил свою политику конфиденциальности.

В марте AFP сообщило, что Дурову разрешили покинул Францию.

В марте министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов 8 марта сообщил, что в республике и Чечне «вынужденно» заблокировали мессенджер Telegram. По словам чиновника, решение о блокировке принималось «на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов».

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности