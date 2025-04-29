Киев не выиграет, если военный конфликт не завершится в ближайшие годы, сказал в интервью подкастеру Чарли Кирку вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«В СМИ бытует странная идея, что если это продлится еще несколько лет, русские рухнут, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до боевых действия, но это не та реальность, в которой мы живем», — пояснил Вэнс.

По его словам, если боевые действия продолжатся еще несколько лет, то есть вероятность, что произойдет «крах общества».

«Если это продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться», — подчеркнул вице-президента (цитата по РБК).

Вэнс пояснил, что политика администрации президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы добиться урегулирования конфликта.

Также Вэнс отметил, что Москва предлагает свои условия урегулирования, Киев — свои, «и задача дипломатии — попробовать свести эти две стороны вместе».

«Самый большой прорыв в том, что мы заставили их обоих говорить о том, что им нужно, чтобы прекратить боевые действия», — пояснил он.

По словам Вэнса, он сейчас настроен более оптимистично, чем две недели назад.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп все больше разочаровывается в лидерах России и Украины и настаивает на постоянном прекращении огня. По ее словам, американский лидер сохраняет оптимизм по поводу заключения мирной сделки, но «также остается реалистом».

Президент России Владимир Путин 28 апреля «из гуманитарных соображений» объявил трехдневное перемирие в зоне военных действий с 8 по 11 мая по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отверг предложение российского лидера. «Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и по меньшей мере на 30 дней», — сказал он.