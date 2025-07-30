Росавиация лишила иркутскую авиакомпанию «Ангара» сертификата, разрешавшего ее специалистам выполнять техобслуживание авиатехники, сообщается на сайте ведомства. Решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика после крушения его пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области.

Проверка, проведенная Ространснадзором при участии экспертов Росавиации, выявила влияющие на безопасность полетов нарушения в деятельности «Ангары» по техобслуживанию. В частности, были обнаружены документы о якобы выполненных, но фактически не проводившихся работах. Также не использовались необходимые инструменты и оборудование.

На совещании в Ространснадзоре представители авиакомпании согласились с представленными фактами нарушений. При этом «Ангара» не смогла убедительно доказать, что такие инциденты не повторятся в будущем, говорится в сообщении. На основании этого ее сертификат на техобслуживание решили аннулировать.

«Теперь для обслуживания авиатехники “Ангаре” необходимо пользоваться только услугами сертифицированных сторонних организаций», — заключили в ведомстве.

Ан-24, выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, разбился утром 24 июля при заходе на посадку в аэропорту Тынды. Все 48 человек, которые находились на борту, — 42 пассажира и шестеро членов экипажа — погибли. Обломки и горящий фюзеляж самолета были найдены на склоне горы в 15 км от Тынды.

Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал основными версиями причин катастрофы техническую неисправность и ошибку пилотов. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц (ч. 3 ст. 263 УК), за что виновным может грозить до семи лет лишения свободы.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК), который ведет расшифровку записей бортового самописца (черного ящика) Ан-24, рассказали, что сохранилась только информация речевого самописца, а носитель параметрических данных в виде магнитной ленты уничтожен пожаром. Анализ записи показал, что до момента столкновения с землей все системы самолета находились в рабочем состоянии, сообщили в МАК.

«Известия» написали, что Ространснадзор проверял «Ангару» в июне 2025 года — за месяц до крушения самолета в Приамурье. Тогда было выявлено множество нарушений, и восемь воздушных судов авиакомпании временно вывели из эксплуатации. Согласно документам, на которые ссылается газета, претензии возникли к техобслуживанию, которое проводилось неподготовленным персоналом без соблюдения технологий и директив летной годности. По итогам проверки четверо инженерно-технических сотрудников авиаперевозчика были отстранены от работы.