Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расшифровке записей бортового самописца (черного ящика) разбившегося в Амурской области пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу. Какая еще новая информация появилась о крушении, жертвами которого стали 48 человек, — в материале RTVI.

«Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожен пожаром, информация речевого самописца сохранилась», — сообщили в комитете, добавив, что в настоящее время проводится анализ записи. На его основе уже был сделан вывод о том, что все системы воздушного судна находились в рабочем состоянии до момента его удара о землю.

«До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано», — пояснили в МАК.

На месте крушения продолжает действовать созданный МЧС России оперативный штаб с полевым лагерем и узлом связи, к его работе привлечены почти 290 человек и около 40 единиц техники. Сотрудники спасательной службы «круглосуточно оказывают помощь следственным органам в проведении поисковых и оперативно-следственных мероприятий», заявили в ведомстве.

Замруководителя регионального управления МЧС Денис Вайда записал видеообращение, в котором заверил, что работы будут продолжаться «до завершения ликвидации чрезвычайной ситуации». Пока, по его словам, сил и средств для их проведения достаточно.

С родственниками погибших работают психологи МЧС России и РСЧС, для них также открыта горячая линия Центра экстренной психологической помощи МЧС России и ГУ МЧС, на которую уже поступило свыше 270 обращений.

Тем, кто приехал к месту крушения, забронировали номера в гостиницах: пункт временного размещения (ПВР), организованный в спортивной школе №2 Тынды, для этой цели не используется — там находятся только спасатели, участвующие в операции, сообщила директор учреждения Елена Алексеенко.

«На базе нашей школы организован пункт временного размещения, который может вместить в себя 70 человек. На настоящий момент здесь находится 25 [человек], это сотрудники МЧС. Кроме них, постоянно никто не проживает. Родственники пострадавших здесь проживать не будут, для них забронированы гостиницы», — пояснила Алексеенко.

По ее словам, в ПВР созданы «достаточно комфортные условия» с душем, туалетом, стиральной машиной и пунктом питания, где кормят всех участников спасательной операции, включая пожарных и сотрудников следственного отдела. Родственники жертв авиакатастрофы тоже могут бесплатно там питаться, уточнила директор спортшколы. Алексеенко добавила, что для членов семей погибших в ПВР работают медсестра и психолог.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства Амурской области, за семьей каждого из погибших решено закрепить отдельного куратора, который будет поддерживать с родственниками жертв крушения прямую связь и помогать в решении всех возникающих у них вопросов.

«Кураторство продлится до тех пор, пока семье будет необходима помощь. <…> В Тынду намерены приехать 52 родственника погибших в крушении: 24 человека рейсом компании “Аврора” прилетают завтра, четверо приедут наземным транспортом сегодня вечером и завтра утром. Еще шесть человек планируют прилететь в Тынду 31 июля», — уточнили в пресс-службе.

Расходы на дорогу родственникам погибших полностью компенсируют или оплачивают авиакомпании «Ангара» и «Аврора» — в том числе на возвращение домой. Кроме того, перевозчики забронировали приезжающим 98 мест в четырех гостиницах Тынды.

Министерство здравоохранения Амурской области заверило, что все проживающие в регионе родственники погибших пассажиров и членов экипажа разбившегося Ан-24 получили необходимую медпомощь на дому — им была предоставлена возможность пройти осмотр у терапевтов/педиатров и побеседовать с психологами.

«Чтобы при необходимости оперативно оказать всю необходимую помощь, в тындинскую больницу закупают дополнительные лекарства. Для родственников погибших подготовят специальные памятки, в которых будет содержаться необходимая информация о том, как получить помощь с телефонами и контактами всех задействованных ведомств и организаций», — сообщили в правительстве региона.

Кроме того, власти Амурской области собираются организовать общую информационную встречу с семьями всех жертв авиакатастрофы, чтобы ознакомить их с ходом расследования и спасательной операции.

Напомним, пассажирский Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение 24 июля при заходе на посадку в аэропорту Тынды. Погибли все 48 человек, которые находились на борту, — 42 пассажира и шестеро членов экипажа.

Обломки воздушного судна, пострадавшие от возгорания после удара о землю, были обнаружены в лесистой местности на склоне горы в 16 километрах от аэропорта, их разбросало по территории площадью около гектара. В связи с авиакатастрофой власти Амурской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации и объявили трехдневный траур.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и объявил минуту молчания во время совещания о стратегии развития подводных сил ВМФ в Северодвинске.

Губернатор Амурской области Василий Орлов обнародовал основные версии причин крушения — техническая неисправность или ошибка пилотов. Источники в оперативных службах до этого сообщали, что пилоты могли совершить ошибку на фоне плохой видимости из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, СМИ выяснили, что за месяц до крушения — в июне 2025 года — Ространснадзор провел проверку авиакомпании «Ангара», выявил множество нарушений и временно отстранил от эксплуатации восемь воздушных судов перевозчика.