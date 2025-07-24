Восточное управление СК на транспорте рассматривает несколько версий крушения самолета Ан-24 в Приамурье. Первая — техническая неисправность, вторая — ошибка экипажа, сообщили в ведомстве. По мнению ряда экспертов, в крушении виноваты именно летчики, другие утверждают, что катастрофа могла случиться из-за непогоды. Подробнее — в материале RTVI.

Официальные версии

Утром 24 июля с радаров пропал пассажирский самолет Ан-24. Позже его обломки нашли на склоне горы в 15 км от Тынды в Приамурье. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что жертвами авиакатастрофы стали 48 человек.

«В качестве версии рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку», — заявил источник ТАСС вскоре после ЧП.

Первый заместитель руководителя Восточного управления Следственного комитета (СК) на транспорте Владимир Ануфриев позже заявил ТАСС, что следователи отрабатывают две основные версии случившегося — техническую неисправность самолета и человеческий фактор.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела.

«Сделайте что-то с самолетом»

Как обратил внимание телеграм-канал Baza, пассажиры авиакомпании «Ангара» просили заменить Ан-24. Люди оставляли в комментариях негативные отзывы и даже советовали выбрать путешествием поездом, потому что «на два-три дня дольше, но зато спокойнее».

«Уважаемая авиакомпания! Огромная просьба, сделайте что-то с самолетом Ан-24. Уберите его», — писали пассажиры «Ангары».

Однако представители перевозчика ответили, что срок эксплуатации самолета продлили еще на пять лет, до 2030 года.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора заслуженный пилот Олег Смирнов рассказал RT, что на протяжении всего полета у Ан-24 не возникало неполадок.

«Самолет взлетел в Хабаровске и никаких проблем. Долетел до Благовещенска и никаких проблем. Взлетел в Благовещенске и никаких проблем. И долетел до Тынды — ни одной какой-то технической проблемы <…> Самолетов старых не бывает. Когда выходит ресурс у самолета, то он проверяется, разбирается и смотрится каждый механизм. После того, как будут заменены все части, которые выработали свой ресурс… продлевается летный ресурс», — объяснил эксперт.

Генеральный директор международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко в беседе с «Российской газетой» назвал Ан-24 хорошим, надежным самолетом. По его словам, машину разработали в СССР в 1957 году, однако смотреть на возраст в контексте причин крушения не стоит.

«Обычно рассматриваются три основные версии: плохая погода, ошибка экипажа и отказ техники. Но любые предположения сейчас — дело неблагодарное. Самолет был оборудован черными ящиками. Их надо найти, расшифровать. И только тогда что-либо утверждать», — отметил он.

За безопасностью не следили?

Как сообщил телеграм-канал «Авиаторщина», крушение самолета произошло за несколько часов до совещания в Росавиации, на котором «Ангару» должны были наказать за грубые нарушения при техническом обслуживании лайнеров. Слушание должно было состояться в четверг в 13:00 по московскому времени на Ленинградском проспекте в Москве. Авиакомпанией владеет бывший губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко, уточнили журналисты.

«По нашей информации, Росавиация сегодня собиралась принять решение об аннулировании у авиакомпании сертификата организации по техобслуживанию воздушных судов», — следует из текста статьи.

Ространснадзор выявил грубые нарушения в ходе внеплановой выездной проверки после выкатывания Ан-24 за пределы ВПП в аэропорту Кириенска 26 мая. Тогда у самолета надломилась передняя стойка шасси.

«Проверяющие вскрыли факты проведения техобслуживания воздушных судов без соблюдения технологии и персоналом, не имеющим соответствующей квалификационной подготовки, также не выполнялись в установленном порядке директивы летной годности», — добавила «Авиаторщина».

Источники телеграм-канала отметили, что два Ан-24АР не раз допускали к полетам без выполнения в полном объеме директивы летной годности. Инспекторы обнаружили в «Ангаре» карту-наряд, составленную сотрудником в день, когда его вовсе не было на территории аэропорта.

«В своих пояснениях надзорному ведомству авиакомпания в лице начальника инженерно-авиационной службы по сути признала факт фальсификации и подлога в карт-наряде», — говорится в публикации.

Телеграм-канал добавил, что «Ангара» не контролирует требования к техперсоналу и его подготовке. По сути, к обслуживанию самолетов там допускали сотрудников с неподтвержденным опытом работ, подчеркнули авторы статьи.

«После результатам проверки Ространснадзор временно отстранил от работы восемь воздушных судов и четырех техников до устранения нарушений», — резюмировала «Авиаторщина».

«Что-то нестандартное или был отказ чего-то»

По мнению заслуженного пилота России Юрия Сытника, причиной крушения Ан-24 могла стать техническая неисправность. Однако расследование может остановиться на версии с ошибкой экипажа, рассказал он News.ru.

Как уточнил эксперт, если экипаж погиб, «скорее всего, опять будет ошибка».

«Если сейчас докажут, что метеоусловия были нормальные для выполнения полетов, значит, останется одна версия — ошибка экипажа. Повесят на погибших, и все. Если это не метеоусловия, значит, в кабине произошло что-то нестандартное или был отказ чего-то», — предположил Юрий Сытник.

Экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал «Ленте.ру», что Ан-24 не очень хорошо справляется с обледенением. В связи с этим пилоты используют понятие «клевок»: самолет просто опускает нос и пикирует.

«Могли просто раньше времени снизиться. Это приборное оборудование должно показывать удаление какое-то, там современных средств на Ан-24 нет таких, что-то могло отказать, на этих самолетах чуть ли не ручные GPS используются», — добавил Романов.

«То ли туман, то ли ливневый дождь»

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора заслуженный пилот Олег Смирнов в беседе с RT уточнил, что при уходе на второй круг самолет по какой-то причине столкнулся с неким препятствием. Он также отметил, что аэропорт в Тынде окружают холмы и леса.

«Уход на второй круг может осуществляться по разным причинам. В данной ситуации там была погода. Очевидно, что-то с видимостью произошло — то ли туман, то ли ливневой дождь, который ухудшил видимость», — предположил Смирнов.

С ним согласился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков. В эфире «России 24» он рассказал, что в районе авиакатастрофы наблюдалась низкая облачность, местами нижняя граница облаков достигала 300 метров.

«Тында расположена на склонах хребта Чернышева, высота гор в районе города достигает полутора километра. Низкая облачность закрывает вершины гор и, собственно говоря, это могло послужить причиной нарушения ориентирования экипажа и привести к случившемуся, то есть к столкновению самолета с землей», — рассказал синоптик.

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский заявил RT, что в крушении самолета может быть виноват экипаж.

«Мне кажется, что здесь виноват экипаж, потому что было видно, что не выполнены определенные условия при уходе на второй круг, был не учтен рельеф местности <…> Это серьезное, будем так говорить, нарушение», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, в сложившейся ситуации летчикам надо было «набирать и отворачиваться». Заболотский добавил, что во время ухода на второй круг был сильный ливень, и пилоты могли чего-то не заметить.

«Летчик, наверное, поторопился»

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил «Московскому комсомольцу», что Ан-24 не стоит называть старым самолетом. Несмотря на то, что ему почти 50 лет, таких машин в авиапарке осталось немного, и техники уделяют им повышенное внимание, тщательно поддерживают их состояние.

По мнению Попова, самолет мог зацепиться крылом за высокие деревья. Мощные кучевые облака, грозовые разряды и электризация воздушных масс не исключают провал воздушного судна, объяснил эксперт.

«Да, были осадки, летчик, наверное, поторопился. А контроль со стороны диспетчеров мог быть, мягко говоря, слабым. Они вовсе могли не видеть самолет на радарах. Радиолокационная система посадки (РСП), которая ведет самолет на кругу и наблюдает за ним, из-за метеоусловий, электризации воздушного пространства, могла работать недостаточно корректно», — отметил Попов.

Он добавил, что диспетчеры «могли отвлечься, вовремя не подсказали, что надо набрать достаточную высоту».