Власти Польши ограничили передвижение российских дипломатов по территории страны. Как сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам в Брюсселе, запрет не коснется только посла Сергея Андреева.

По словам главы польского МИДа, причиной такого решения стали «доказательства причастности» России «к санкционированию диверсий» в Европе.

«Я думаю, что это кампания, которая проводится по всему Европейскому союзу. В нашей стране был арестован человек, который чуть не осуществил диверсионную атаку, и у нас есть еще подозреваемые», — пояснил министр, отвечая на вопрос о деталях гибридной войны, которую якобы ведет Россия (цитата по Оnet wiadomoci).

Сикорский уточнил, что российским дипломатам будет разрешено перемещаться только внутри Мазовецкого воеводства, а консулам — в провинциях, в которых они находятся.

«В других странах уже действуют подобные правила, и мы надеемся, что остальные последуют нашему примеру», — сказал министр.

Он добавил, что в ближайшее время Россия получит соответствующую ноту.

Вместе с тем Сикорский выразил надежду, что российское правительство воспримет введенные ограничения как «очень серьезный сигнал предупреждения».

Задержания в Польше подозреваемых в сотрудничестве с Россией

В Польше неоднократно сообщали о задержании и аресте людей, которых подозревают в сотрудничестве с Россией.

В апреле 2024 года в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о задержании поляка, который, по версии украинских и польских спецслужб, сотрудничал с российской военной разведкой и готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

Следствие уточнило, что мужчина должен был собирать данные о работе польского аэропорта Жешув-Ясенка, что якобы могло помочь Москве спланировать атаку на украинского лидера во время его визита в республику.

В начале мая пограничная служба Польши сообщила о задержании «российского дезертира», который нелегально пересек польско-белорусскую границу. По данным польской радиостанции RMF FM, подозреваемый был одет в гражданскую одежду, оружия при нем не было. При этом специалисты якобы обнаружили у «дезертира» российские документы, среди которых был контракт с армией России об участии в военной операции на Украине.

Замминистра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек допустил, что мужчина мог выполнять некое задание российских властей или же действительно бежал «от ужасов» вооруженного конфликта. RMF FM указала, что россиянин пытался использовать маршрут, которым следуют мигранты из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии, стремящиеся попасть в европейские страны.

21 мая премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об аресте в стране девяти человек, которые подозреваются в саботаже и совершении диверсий якобы по заказу России. По его словам, речь идет о попытке поджога завода по производству красок, диверсиях в Литве и поджоге склада IКЕА.

Глава польского кабмина также отметил, что все обвиняемые — граждане Украины, Беларуси и Польши. Некоторые из них имеют отношение к криминальному миру, добавил Туск.