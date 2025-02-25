Двое французов задержаны по подозрению в нападении на здание российского генконсульства в Марселе. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на посольство России в Париже.

«Согласно переданной нам информации, задержанные, 48 и 59 лет, являются французскими гражданами. Они были опознаны и задержаны после участия в проходившем в тот же день очередном антироссийском митинге», — заявили в диппредставительстве.

Так как в настоящий момент правоохранительные органы продолжают следственные действия, французская сторона не уточнила детали о задержании.

Взрыв произошел на территории российского генерального консульства в Марселе утром 24 февраля. В генконсульства рассказали, что неизвестные забросили три неизвестных устройства, одно из которых не взорвалось.

В результате произошедшего никто не пострадал. По данным французских СМИ, персонал и консул находились внутри здания. В самом генконсульстве рассказали, что взрывы произошли снаружи и не причинили вреда постройке и людям.

По словам корреспондента Valeurs Actuelles Николя Бутена, рядом с местом нападения был найден угнанный автомобиль. По словам его источника, машину проверил прибывший на место отряд саперов.

Комментируя публикации, в которых говорилось о бутылках с зажигательной смесью, которые якобы использовали нападавшие, представитель префектуры заявил, что эта версия «на данный момент кажется неправильной».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что атака не генконсульство «имеет все признаки теракта», и потребовала от французской стороны исчерпывающих и скорейших действий по расследованию нападения, а также усиления мер, направленных на обеспечение безопасности заграничных представительств России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил о необходимости усиленной охраны российских дипломатических учреждений в «недружественных странах».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту произошедшего в соответствии со ст. 360 УК (нападение на лица или учреждения, которые пользуются международной защитой). Он также поручил запросить у МИД России данные, которые помогут установить детали случившегося.