Украине и Западу придется ответить за те военные преступления, которые совершаются против мирных граждан России, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Так он прокомментировал утреннюю атаку на топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Смоленской области.

«Не найдя способов нанести поражение России [на поле боя], а это действие, которые предпринимает коллективный Запад, они спускаются до уровня террористических актов, в том числе до нанесения ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал парламентарий.

По его словам, это становится визитной карточкой Киева и «его подельников со стороны Запада». Также Красов назвал атаку на объекты ТЭК в Смоленской области — еще одним примером «военного преступления» Украины.

«За военные преступления Киеву придется ответить. Хотелось бы обратиться и к Западу, в том числе придется отвечать и пособникам киевского режима за те военные преступления, которые совершаются западным оружием против мирных граждан России», — добавил депутат.

Утром 24 апреля Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. По его словам, российские системы ПВО вели борьбу с воздушными целями.

В конце марта Financial Times сообщала, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на российские энергетические объекты, в частности на нефтеперерабатывающие заводы, предупредив, что это может спровоцировать рост цен на нефть и ответные меры России. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, такие действия могут повлиять на энергетические рынки мира.