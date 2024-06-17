Генсек НАТО Йенс Столтенберг мог блефовать, когда говорил о наращивании ядерного оружия в европейских странах альянса и его приведении в состояние боевой готовности. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Виктор Есин.

Он отметил, что Столтенберг не уполномочен в вопросах увеличения числа ядерных боеголовок в странах НАТО, поскольку это зависит лишь от решения США.

«Прислать ядерное оружие могут только США. Столтенберг — далеко не главное лицо, которое решает подобные вопросы. Тут можно всерьез воспринимать только решения самого президента Штатов. Я процентов на 70—80 уверен, что слова Столтенберга являются блефом, игрой на публику», — сказал Есин.

По мнению эксперта, единственной европейской страной, которая хотела бы разместить ядерное оружие на своей территории, является Польша. Он отметил, что Варшава не раз озвучивала желание стать хабом для хранения ядерных боеприпасов.

В частности, в конце апреля президент Польши Анджей Дуда в ходе интервью заявил о готовности страны разместить ядерные боеприпасы НАТО в рамках программы Nuclear Sharing. Он уточнил, что это лишь гипотетические рассуждения. До этого с подобными предложениями выступал бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

В недавнем интервью The Daily Telegraph Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса начали консультации по вопросу приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. При этом он отказался назвать число ядерных боеголовок в Европе, которые «должны быть в рабочем состоянии».

Генсек также отметил, что США и европейские союзники модернизируют свои силы ядерного сдерживания «перед лицом растущей угрозы со стороны России».

12 июня завершился второй этап ядерных учений России. В нем также принимала участие Беларусь.

Согласно открытым источникам, собственным ядерным оружием в Европе обладают Великобритания и Франция. Нынешние ядерные запасы США в разных точках мира засекречены, но из открытых данных следует, что американское ядерное оружие размещено на авиабазах в шести странах ЕС — в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.