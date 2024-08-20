Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мостам через реку Сейм в Курской области свидетельствуют об их намерении удержаться на территории России, заявил Инфо24 военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он считает, что «трагедию» из этого делать не надо.

Дандыкин выразил мнение, что ВСУ хотят закрепиться в Курской области и «удержаться до осени». Украинские военные стремятся «усложнить переброску наших военных и грузов», однако река Сейм — это не Волга и не Днепр, а приток Десны, отметил эксперт.

«Это не широкая река, поэтому наши военные уже навели понтонные переправы», — сказал Дандыкин.

По его словам, уничтожение мостов говорит о том, что украинская армия перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции.

«Не надо делать из этого трагедию, так как это реалии боевых действий и результат попыток ВСУ удержаться на нашей территории», — отметил Дандыкин, добавив, что ВСУ несут серьезные потери, «у них резервы сгорают».

Последний мост разрушен

В понедельник, 19 августа, стало известно об уничтожении украинскими военными третьего, последнего моста через реку Сейм. Одним из первых об этом сообщил военный блогер Владимир Романов; телеграм-канал «МИГ России» написал, что удар по мосту был нанесен еще вечером 18 августа.

По словам военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, ВСУ наносят удары по мостам планирующими авиабомбами. Цель украинской стороны состоит в том, чтобы «отрезать логистику довольно большой территории, граничащей с Украиной», полагает Коц.

Советник врио губернатора Курской области, военный волонтер Роман Алехин выразил мнение, что уничтожение последнего моста через Сейм не даст «серьезного перевеса»: российские военнослужащие наладили там понтонные переправы.

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев считает, что в условиях боевых действий понтонные мосты нельзя отнести к надежным элементам логистики, хотя они могут решать краткосрочные задачи быстрой переброски подразделений и техники на другой берег.

О повреждении двух других мостов через Сейм Z-каналы сообщали 16 и 18 августа. Военный эксперт Михаил Звинчук («Рыбарь») отмечал, что при разрушении всех мостов российские подразделения у границы и жители около 30 населенных пунктов окажутся отрезаны от «большой земли». Минобороны не комментировало сообщения о повреждении мостов.