Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область ускорило наступление российской армии в Донбассе, рассказал Инфо24 военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Вторжение украинской армии в российский регион он назвал «прощальным».

«Враг надеялся, что после вторжения в Курскую область мы снимем большое количество соединений с линии фронта в Донбассе, но этого не произошло», — сказал Дандыкин.

По его словам, на Курское направление были переброшены подразделения российских ВС, которые были на отдыхе, — в частности, морская пехота и десантники. После этого ВСУ пришлось выводить свои опытные соединения из Донбасса, считает эксперт.

Он утверждает, что вторжение в Курскую область ослабило силы ВСУ в Донбассе, из-за чего темпы продвижения российской армии на нескольких участках фронта в ДНР значительно возросли.

Наступление ВСУ на Курскую область началось в ночь на 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. Минобороны на этом фоне регулярно отчитывается об «отражении попытки вторжения ВСУ». 10 сентября российские военные телеграм-каналы сообщили о начале контрнаступления в этом регионе.

11 сентября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские войска вернули контроль над порядка 10 населенными пунктами в Курской области. Ранее он говорил, что бои в Курской области станут «решающими» для хода боевых действий на Украине, а текущий год «завершит всю кампанию».