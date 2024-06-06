Тактикой стягивания войск к Харькову ВСУ пытаются «продемонстрировать свою силу» перед будущим «саммитом мира» в Швейцарии, заявил Матвийчук, комментируя слова офицера Вооруженных сил России с позывным «Атлет» о том, что ВСУ должны подтянуть резервы и совершить контратаку на харьковском направлении, вытеснив войска группировки «Север» с занятых ими позиций.

Действия вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении могут быть связаны с подготовкой Киева к «саммиту мира», который пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня, заявил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

11 мая в Минобороны отчитались об установлении контроля группировкой войск «Север» над такими населенными пунктами Харьковской области, как Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, российские ВС атакуют «на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории [Украины]».

В беседе с изданием Матвийчук также рассказал, что «ВСУ перекинули на харьковское направление, под Волчанск и Липцы, около 50 батальонных тактических групп», которые были «сняты с обороны других украинских городов — Сум, Киева, Одессы и Херсона, поэтому там сейчас создается «достаточно солидная группировка».

«Есть одно но — они не имеют тяжелой техники, которая могла бы пойти в прорыв и обеспечить то, что они хотят. Это будет не контрнаступление или контрудар, а именно контратака, тактические действия с точки зрения военной науки», — заявил военный эксперт.

По словам Матвийчука, после передислокации ВСУ смогут «потеснить армию России, но не более, чем на километр». «Как только ВСУ начнут выходить за рубежи контратак, их «накроют „Грады“, артиллерия и военно-космические силы», — сказал эксперт.

Наступление ВС России на харьковском направлении

10 мая президент Украины заявил, что Россия начала на харьковском направлении «новую волну контрнаступательных действий». По его словам, ВСУ встретили российских военных огнем, поскольку знали о готовящейся атаке и «рассчитывали свои силы».

Главком ВСУ Сырский 12 мая также отметил, что обстановка на харьковском направлении «существенно обострилась», а в Генштабе ВСУ в ночь на 13 мая сообщили, что российские войска имеют на этом направлении «тактический успех»

При этом The Guardian со ссылкой на источники писала, что о наступлении Вооруженных сил России в Харьковской области Киев предупреждали как британские разведывательные службы, так и спецслужбы других западных стран, однако украинская армия не подготовилась к российскому продвижению на поле боя.