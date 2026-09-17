Военный конфликт России и Украины завершится «очень скоро», заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге сторонников в штате Северная Каролина.

«Украинская война повышает цены на дизельное топливо, но все это очень скоро закончится, и в итоге вы получите страну [США], которой никто никогда раньше не видел, потому что, повторюсь, у нас сейчас создается больше рабочих мест и строится больше заводов, чем когда-либо в истории нашей страны. Это будет прекрасно. Это произойдет очень скоро», — сказал он.

Трамп заверил, что его администрация работает над решением конфликта. Он в очередной раз заявил, что завершил восемь войн, а также что противостояние России и Украины оказалось «наиболее сложным».

Кроме того, Трамп сказал, что сможет скоро завершить конфликт с Ираном. По его словам, Тегеран пока не готов к сделке с Вашингтоном.

14 сентября Трамп заявил, что Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Как сообщил корреспондент The Financial Times Кристофер Миллер, глава Белого дома «поторопился» объявить о перемирии Москвы и Киева, окончательного соглашения еще нет. До этого американский лидер призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за нехватки дизельного топлива.

В Кремле инициативу Трампа об энергетическом перемирии назвали «хорошей идеей». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это позволит Москве увеличить предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Российский лидер Владимир Путин ранее говорил, что удары по российской энергетической инфраструктуре создают определенные проблемы, но не влияют на ситуацию в зоне военной операции. Возникший дефицит топлива глава государства назвал некритическим. Песков в числе условий стабилизации мирового энергетического рынка называл обеспечение безопасности судоходства нефтяных танкеров и отмену санкций на поставки энергоносителей.

Москва заявляет о готовности продолжить переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. Песков не исключал возобновление переговорного процесса в трехстороннем формате в октябре.

В то же время Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении санкции против России, который позволяет президенту вводить пошлины до 100% на товары из стран, закупающих российские нефть и газ.