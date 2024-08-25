Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение к основателю Telegram Павлу Дурову после того, как предпринимателя задержали во Франции.

«Паш, родной, свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой», — говорит Дронов в ролике, добавляя, что в стране предпринимателя «помнят, любят и всегда ждут».

Ранее задержание Дурова прокомментировал Илон Маск. Миллиардер назвал заключение основателя Telegram под стражу во Франции «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером в субботу, 24 августа. Французские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правоохранительные органы считают предпринимателя соучастником преступлений, совершаемых при помощи Telegram. Основателя мессенджера подозревают в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству».

Дурова заключили под стражу до официального предъявления обвинений, которое, как ожидается, состоится в воскресенье, 25 августа, сообщил телеканал TF1. В ближайшее время основатель Telegram может предстать перед судом.